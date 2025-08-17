Psalmen, Kapitel 70

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 70

Psalm 70

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Hilferuf eines Verfolgten

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen.

2 Eile herbei, Gott, mich zu retten; HERR, komm mir schnell zu Hilfe!

3 Hohn und Spott sollen alle ernten, die mir nach dem Leben trachten! Ja, alle, die mein Unglück herbeiwünschen, mögen abziehen, beladen mit Schmach und Schande!

4 Über ihre eigene Schmach beschämt sollen sie zurückweichen, sie, die mich verhöhnen: »Ha! Das geschieht dir recht !«

5 Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Rettung verlangen, mögen es immer wieder bezeugen: »Gott ist groß!«

6 Ich aber bin arm und vom Leid gebeugt – Gott, eile herbei! Du bist meine Hilfe und mein Befreier, HERR, zögere nicht länger!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 70 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-70 [gedruckt am 17.08.2025]