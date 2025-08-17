Neue Genfer Übersetzung

Hilferuf eines Verfolgten

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen.

2 Eile herbei, Gott, mich zu retten; HERR, komm mir schnell zu Hilfe!

3 Hohn und Spott sollen alle ernten, die mir nach dem Leben trachten! Ja, alle, die mein Unglück herbeiwünschen, mögen abziehen, beladen mit Schmach und Schande!

4 Über ihre eigene Schmach beschämt sollen sie zurückweichen, sie, die mich verhöhnen: »Ha! Das geschieht dir recht !«

5 Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Rettung verlangen, mögen es immer wieder bezeugen: »Gott ist groß!«

6 Ich aber bin arm und vom Leid gebeugt – Gott, eile herbei! Du bist meine Hilfe und mein Befreier, HERR, zögere nicht länger!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart