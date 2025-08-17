Psalmen, Kapitel 75

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 75

Psalm 75

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Gott greift zur rechten Zeit ein

1 Für den Dirigenten. Nach derselben Melodie zu begleiten wie »Verschone und erhalte!«. Ein Psalm Asafs. Ein Lied.

2 Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Du bist uns nahe – dein Name ist unter uns bekannt. Von den Wundern, die du vollbringst, erzählt man überall.

3 Du sagst ja: »Ich wähle den richtigen Zeitpunkt – und dann werde ich unparteiisch Gericht halten.

4 Mag auch die Erde wanken, mögen ihre Bewohner beben vor Angst – ich selbst habe ihre Grundpfeiler unverrückbar befestigt. /​/

5 Ich rufe den Stolzen zu: Schluss mit eurer Überheblichkeit! Und zu den Gottlosen sage ich: Brüstet euch nicht mit eurer vermeintlichen Stärke!

6 Tragt sie nicht zur Schau, so als reiche sie bis an den Himmel! Redet nicht herausfordernd mit stolz gerecktem Hals!«

7 Denn weder von Osten, wo die Sonne aufgeht, noch von Westen, wo sie untergeht, auch nicht von der Steppe her ist Hilfe zu erwarten.

8 Nein, Gott selbst sorgt für Recht: den einen erniedrigt er, den anderen bringt er zu großem Ansehen.

9 Der HERR hält einen Kelch in seiner Hand, gefüllt mit dem Wein seines Zorns – schäumend und von betäubender Wirkung. Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein: Bis zum letzten bitteren Tropfen müssen sie ihn austrinken!

10 Ich aber will für alle Zeiten Gottes Taten verkünden, für den Gott Jakobs will ich Psalmen singen.

11 ´Er spricht`: »Alle Macht der Gottlosen werde ich brechen, doch zunehmen wird die Macht all derer, die nach Gottes Willen leben. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 75 (NGÜ)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-75 [gedruckt am 17.08.2025]