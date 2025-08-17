Neue Genfer Übersetzung

Du bist der Gott, der Wunder tut

1 Für den Dirigenten. Für Jedutun. Von Asaf. Ein Psalm.

2 Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm! Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt.

3 In meiner Not suche ich den Herrn; nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost.

4 Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. /​/

5 Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen.

6 So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen.

7 Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach, ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden:

8 Wird der Herr ´sein Volk` für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen?

9 Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen?

10 Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? /​/

11 Ja, das ist es, was mich so sehr quält: dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher.

12 Doch ich will mir die Taten des HERRN in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken.

13 Ich sinne über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken.

14 Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du?

15 Du bist der Gott, der Wunder vollbringt! Den Völkern hast du deine Macht gezeigt.

16 Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst, die Nachkommen Jakobs und Josefs. /​/

17 Die Wasser des Meeres sahen dich, Gott; die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten.

18 Die Wolken gossen Regenfluten aus, sie ließen Donnerschläge hören, und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her.

19 Laut erschallte dein Donner im Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis, die Erde zitterte und bebte.

20 Dein Weg führte mitten durch das Meer, deine Pfade verliefen durch die Wassermassen. Doch Fußspuren von dir sah man nicht.

21 Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart