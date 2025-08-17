Neue Genfer Übersetzung

Verschwörung der Völker gegen Israel und gegen Gott

1 Ein Lied. Ein Psalm Asafs.

2 Gott, bleibe nicht untätig! Schweige nicht und sieh nicht tatenlos zu, o Gott!

3 Sieh doch, wie deine Feinde in Aufruhr geraten! Menschen, die dich hassen, lehnen sich auf mit hoch erhobenem Haupt.

4 Sie planen eine Verschwörung gegen dein Volk, sie rotten sich zusammen gegen die, die bei dir Schutz finden.

5 »Kommt!«, sagen sie, »wir wollen dieses ganze Volk auslöschen! In Zukunft soll sich niemand mehr an den Namen Israel erinnern!«

6 Bei ihren Beratungen sind sie sich völlig einig, gegen dich, ´Gott`, richtet sich ihr Bündnis!

7 Es sind die Edomiter und die Ismaëliter, die alle in Zelten wohnen, die Moabiter und Hagariter,

8 dann die von Gebal, Ammon und Amalek, die Philister samt denen, die in Tyrus wohnen.

9 Auch die Assyrer haben sich ihnen angeschlossen und unterstützen ´die Moabiter und die Ammoniter`, die Nachkommen Lots. /​/

10 Geh mit ihnen um wie damals mit den Midianitern, wie mit Sisera und Jabin am Fluss Kischon!

11 Bei En-Dor wurden sie vernichtend geschlagen, und ihre Leichen wurden zum Dünger für den Erdboden.

12 Lass es ihren Fürsten ergehen wie damals Oreb und Seëb, lass all ihre Anführer enden wie Sebach und Zalmunna!

13 Auch sie sagten sich: »Wir wollen das ganze Herrschaftsgebiet Gottes für uns erobern!«

14 Mein Gott, mach sie ausgedörrten Disteln gleich, die der Sturm umherwirbelt, zerstreue sie wie Spreu im Wind!

15 Wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie sengende Flammen, die Bergkuppen kahlfressen,

16 so komme du über sie und jage sie im Unwetter davon, sprenge sie auseinander wie durch einen Wirbelsturm.

17 Lass ihnen die Schamröte ins Gesicht steigen, damit sie dich suchen und nach deinem Namen fragen, o HERR.

18 Schmach und Schrecken soll sie für immer zeichnen, mögen sie in Schande zugrunde gehen.

19 Denn sie sollen endlich erkennen, dass du allein, der du HERR genannt wirst, der höchste Herrscher über die ganze Erde bist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart