Neue Genfer Übersetzung

Herr, bewahre mich vor Verfolgung und Gewalt!

1 Ein Gebet von David. HERR, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid gebeugt.

2 Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir! Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut – du bist doch mein Gott!

3 Hab Erbarmen mit mir, Herr; zu dir rufe ich den ganzen Tag.

4 Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele.

5 Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen.

6 Höre auf mein Gebet, HERR, und achte auf mein lautes Flehen!

7 In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten.

8 Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr! Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast.

9 Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen.

10 Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein!

11 Weise mir deinen Weg, HERR ! Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus: deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen.

12 Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken, deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit.

13 Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreiches entrissen.

14 Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen, eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig.

15 Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue.

16 Wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig! Verleih deinem Diener deine Kraft, und hilf dem Sohn deiner Dienerin!

17 Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, HERR, mir geholfen und mich getröstet hast.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart