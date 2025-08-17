Neue Genfer Übersetzung

Zion, die Geburtsstadt von Menschen aus allen Völkern

1 Von den Korachitern. Ein Psalm. Ein Lied. Auf heiligen Berghöhen hat er sie gegründet –

2 der HERR liebt die Stadt Zion mit ihren Toren, mehr als alle anderen Wohnstätten Jakobs.

3 Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes! /​/

4 ´Gott sagt zu dir`: Ich erkläre feierlich, dass Ägypten und Babel einmal zu denen gehören werden, die sich zu mir bekennen; das gilt auch für das Philisterland, Tyrus und Äthiopien. ´In all diesen Ländern wird es Menschen geben, von denen es heißen wird`: Diese sind dort, ´in Zion`, geboren.

5 Und von der Stadt Zion selbst wird man einst sagen: Ein Mensch nach dem anderen wurde dort geboren. Er, der Höchste, verleiht ihr sicheren Bestand.

6 Wenn der HERR Menschen aus allen Völkern in sein Buch einträgt, wird er sagen: »Diese wurden in Zion geboren. « /​/

7 Sie alle werden tanzen und singen: »Alle Quellen, von denen ich lebe, sind in dir!«

