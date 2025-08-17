Psalmen, Kapitel 87

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 87

Psalm 87

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Zion, die Geburtsstadt von Menschen aus allen Völkern

1 Von den Korachitern. Ein Psalm. Ein Lied. Auf heiligen Berghöhen hat er sie gegründet –

2 der HERR liebt die Stadt Zion mit ihren Toren, mehr als alle anderen Wohnstätten Jakobs.

3 Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes! /​/

4 ´Gott sagt zu dir`: Ich erkläre feierlich, dass Ägypten und Babel einmal zu denen gehören werden, die sich zu mir bekennen; das gilt auch für das Philisterland, Tyrus und Äthiopien. ´In all diesen Ländern wird es Menschen geben, von denen es heißen wird`: Diese sind dort, ´in Zion`, geboren.

5 Und von der Stadt Zion selbst wird man einst sagen: Ein Mensch nach dem anderen wurde dort geboren. Er, der Höchste, verleiht ihr sicheren Bestand.

6 Wenn der HERR Menschen aus allen Völkern in sein Buch einträgt, wird er sagen: »Diese wurden in Zion geboren. « /​/

7 Sie alle werden tanzen und singen: »Alle Quellen, von denen ich lebe, sind in dir!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 87 (NGÜ)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-87 [gedruckt am 17.08.2025]