Psalmen, Kapitel 93

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 93

Psalm 93

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Der Herr ist König!

1 Der HERR ist König, mit Majestät hat er sich bekleidet. Ja, ´festlich` bekleidet hat sich der HERR, mit Stärke hat er sich umgeben wie mit einem Gürtel. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken.

2 Fest steht auch dein Thron, ´ HERR `, von Anfang an. Du bist von Ewigkeit her.

3 Fluten erhoben, HERR, Fluten erhoben ihr donnerndes Tosen, Fluten erhoben ihr mächtiges Brausen.

4 Mächtiger jedoch als das Tosen gewaltiger Wassermassen, majestätischer als die Brandung des Meeres ist der HERR in der Höhe.

5 Was du in deinem Wort bezeugst, darauf kann man sich stets verlassen. Deinem Haus gebührt Heiligkeit, HERR, für alle Zeiten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 93 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-93 [gedruckt am 17.08.2025]