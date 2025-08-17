Neue Genfer Übersetzung online lesen
Der Herr ist König!
1 Der HERR ist König, mit Majestät hat er sich bekleidet. Ja, ´festlich` bekleidet hat sich der HERR, mit Stärke hat er sich umgeben wie mit einem Gürtel. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken.
2 Fest steht auch dein Thron, ´ HERR `, von Anfang an. Du bist von Ewigkeit her.
3 Fluten erhoben, HERR, Fluten erhoben ihr donnerndes Tosen, Fluten erhoben ihr mächtiges Brausen.
4 Mächtiger jedoch als das Tosen gewaltiger Wassermassen, majestätischer als die Brandung des Meeres ist der HERR in der Höhe.
5 Was du in deinem Wort bezeugst, darauf kann man sich stets verlassen. Deinem Haus gebührt Heiligkeit, HERR, für alle Zeiten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart