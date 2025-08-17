Neue Genfer Übersetzung

Preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn!

1 Singt dem HERRN ein neues Lied! Alle Länder der Erde, singt zur Ehre des HERRN !

2 Singt für den HERRN und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt!

3 Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!

4 Denn groß ist der HERR, und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend steht er über allen Göttern.

5 Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der HERR ist es, der den Himmel erschaffen hat.

6 Majestät und Pracht umgeben ihn, Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum.

7 Erweist dem HERRN Ehre, ihr Völkerstämme! Preist die Herrlichkeit und Macht des HERRN !

8 Ja, erweist dem HERRN die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums!

9 Betet den HERRN an in heiligem Festschmuck! Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben.

10 Verkündet es den anderen Völkern: »Der HERR ist König!« Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken. Und der HERR wird für alle Völker ein gerechter Richter sein.

11 Der Himmel soll sich freuen, und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt.

12 Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst! Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen,

13 wenn der HERR kommt! Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart