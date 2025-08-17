Neue Genfer Übersetzung

Gott, der Herr der ganzen Welt

1 Der HERR ist König! Die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen. Auch die vielen Inseln sollen sich freuen.

2 Dichte Wolken und Dunkelheit umgeben ihn. Gerechtigkeit und Recht – darauf gründet sich sein Thron.

3 Verzehrendes Feuer geht ihm voraus und erfasst seine Feinde ringsum.

4 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erbebt.

5 Berge schmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrn der ganzen Erde.

6 Der Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.

7 Beschämt werden alle dastehen, die Götzenbilder verehren, alle, die sich mit Stolz auf ihre falschen Götter berufen. Alle Götter werden sich vor Gott niederwerfen!

8 Die Stadt Zion hört es und freut sich, ja, alle Städte in Juda jubeln laut über die gerechten Urteile, die du, HERR, vollstreckst.

9 Denn du, HERR, bist der höchste Herrscher über die ganze Erde, hoch erhaben bist du über alle Götter.

10 Ihr alle, die ihr den HERRN liebt, verabscheut das Böse! Er bewahrt das Leben derer, die sich treu zu ihm halten, aus der Gewalt der gottlosen Verbrecher wird er sie retten.

11 Ja, wer Gottes Willen tut, über dem wird das Licht aufstrahlen, und Freude wird alle erfüllen, die von Herzen aufrichtig sind.

12 Freut euch über den HERRN, die ihr nach seinem Willen lebt ! Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart