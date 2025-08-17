Psalmen, Kapitel 98

Psalm 98

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Jubel über Gott, den Retter

1 Ein Psalm. Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht! Allein seine starke Hand, sein heiliger Arm, brachte die entscheidende Hilfe.

2 Der HERR hat gezeigt, dass er Rettung verschafft; vor den Augen aller Völker ließ er offenbar werden, wie er Heil schenkt.

3 Er hat ganz Israel gegenüber an seine Gnade und Treue gedacht. Bis ans Ende der Erde sieht man die Rettung, die von unserem Gott kommt.

4 Alle Welt juble dem HERRN zu. Ja, freut euch, jubelt und lasst Musik ertönen –

5 spielt zu Ehren des HERRN auf der Zither! Lasst die Zither hören und singt!

6 Trompeten und der Schall des Widderhorns sollen erklingen, jubelt dem HERRN, unserem König, zu!

7 Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt, und die Erde mit all ihren Bewohnern stimme ein!

8 Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge gemeinsam mit ihnen in Jubel ausbrechen,

9 wenn der HERR kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Aufrichtigkeit zeigt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

