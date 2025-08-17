Neue Genfer Übersetzung online lesen
Neue Genfer Übersetzung
Rühmt den heiligen Gott!
1 Der HERR ist König – die Völker zittern ´vor ihm`. Er thront über den Kerub-Engeln – und die Erde bebt.
2 Mächtig ist der HERR in der Stadt Zion, er herrscht über alle Völker.
3 Sie werden deinen Namen preisen, der groß und ehrfurchtgebietend ist. Heilig ist er, ´der HERR `.
4 Du bist ein mächtiger König, der das Recht liebt, du hast für uns die Ordnungen festgelegt, ja, in ganz Israel hast du für Recht und Gerechtigkeit gesorgt.
5 Rühmt den HERRN, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem Thron. Heilig ist er, ´der HERR `.
6 Mose und Aaron gehörten zu seinen Priestern, und auch Samuel war unter denen, die ihn ´um Hilfe` anriefen – sie beteten zum HERRN, und er erhörte sie.
7 Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen, und sie bewahrten seine Weisungen und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte.
8 HERR, unser Gott, du hast ihnen geantwortet! Du warst für sie ein Gott, der ihnen ihre Schuld vergibt, trotzdem ließt du sie für ihre Vergehen die Strafe tragen.
9 Rühmt den HERRN, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem heiligen Berg ! Denn heilig ist der HERR, unser Gott.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart