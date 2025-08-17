Psalmen, Kapitel 99

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 99

Psalm 99

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Rühmt den heiligen Gott!

1 Der HERR ist König – die Völker zittern ´vor ihm`. Er thront über den Kerub-Engeln – und die Erde bebt.

2 Mächtig ist der HERR in der Stadt Zion, er herrscht über alle Völker.

3 Sie werden deinen Namen preisen, der groß und ehrfurchtgebietend ist. Heilig ist er, ´der HERR `.

4 Du bist ein mächtiger König, der das Recht liebt, du hast für uns die Ordnungen festgelegt, ja, in ganz Israel hast du für Recht und Gerechtigkeit gesorgt.

5 Rühmt den HERRN, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem Thron. Heilig ist er, ´der HERR `.

6 Mose und Aaron gehörten zu seinen Priestern, und auch Samuel war unter denen, die ihn ´um Hilfe` anriefen – sie beteten zum HERRN, und er erhörte sie.

7 Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen, und sie bewahrten seine Weisungen und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte.

8 HERR, unser Gott, du hast ihnen geantwortet! Du warst für sie ein Gott, der ihnen ihre Schuld vergibt, trotzdem ließt du sie für ihre Vergehen die Strafe tragen.

9 Rühmt den HERRN, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem heiligen Berg ! Denn heilig ist der HERR, unser Gott.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 99 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-99 [gedruckt am 17.08.2025]