Neue Genfer Übersetzung

Rühmt den heiligen Gott!

1 Der HERR ist König – die Völker zittern ´vor ihm`. Er thront über den Kerub-Engeln – und die Erde bebt.

2 Mächtig ist der HERR in der Stadt Zion, er herrscht über alle Völker.

3 Sie werden deinen Namen preisen, der groß und ehrfurchtgebietend ist. Heilig ist er, ´der HERR `.

4 Du bist ein mächtiger König, der das Recht liebt, du hast für uns die Ordnungen festgelegt, ja, in ganz Israel hast du für Recht und Gerechtigkeit gesorgt.

5 Rühmt den HERRN, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem Thron. Heilig ist er, ´der HERR `.

6 Mose und Aaron gehörten zu seinen Priestern, und auch Samuel war unter denen, die ihn ´um Hilfe` anriefen – sie beteten zum HERRN, und er erhörte sie.

7 Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen, und sie bewahrten seine Weisungen und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte.

8 HERR, unser Gott, du hast ihnen geantwortet! Du warst für sie ein Gott, der ihnen ihre Schuld vergibt, trotzdem ließt du sie für ihre Vergehen die Strafe tragen.

9 Rühmt den HERRN, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem heiligen Berg ! Denn heilig ist der HERR, unser Gott.

