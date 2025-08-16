Richter 12

Neue Genfer Übersetzung

Jiftachs Konflikt mit dem Stamm Efraim

1 Die Männer des Stammes Efraim versammelten sich, zogen nach Zafon und stellten Jiftach zur Rede: »Warum hast du uns beim Krieg gegen die Ammoniter übergangen? Warum hast du uns nicht gerufen, als du in die Schlacht gezogen bist? Wir werden dir das Haus über dem Kopf anzünden!«

2 Jiftach entgegnete: »Meine Leute und ich sind in eine schwere Auseinandersetzung mit den Ammonitern geraten, und ich habe euch ´sehr wohl` zu Hilfe gerufen. Aber ihr seid nicht gekommen.

3 Als ich merkte, dass ich auf euch nicht zählen konnte, riskierte ich mein Leben und zog ´alleine` in die Schlacht gegen die Ammoniter. Mit der Hilfe des HERRN konnte ich sie besiegen. Warum kommt ihr nun hierher und wollt gegen mich kämpfen?«

4 Jiftach rief alle Männer von Gilead zusammen und zog gegen die Efraimiter in den Kampf. Die Gileaditer gewannen die Schlacht. ´Sie kämpften erbittert`, weil die Efraimiter zu ihnen gesagt hatten: »Ihr Gileaditer seid ja nur entlaufenes Gesindel aus Efraim, ´und euer Land liegt` mitten im Gebiet von Efraim und Manasse!«

5 Die Gileaditer besetzten die Furten am Jordan, die nach Efraim hinüberführten. Jedes Mal, wenn ein flüchtiger Efraimit hinüber wollte, fragten die Gileaditer: »Kommst du aus Efraim?« Wenn er verneinte,

6 forderten sie ihn auf: »Sag mal Schibbolet. « Wenn er dann »Sibbolet« sagte, weil er es nicht anders aussprechen konnte, packten sie ihn und brachten ihn an Ort und Stelle um. So fanden 42.000 Efraimiter den Tod.

7 Sechs Jahre lang führte der Gileaditer Jiftach die Israeliten als Richter. Dann starb er und wurde in einer der Städte Gileads begraben.

Die Richter Ibzan, Elon und Abdon

8 Nach Jiftach wurde Ibzan aus Betlehem Richter ´und Anführer` der Israeliten.

9 Er hatte dreißig Söhne und dreißig Töchter. Seine Töchter verheiratete er außerhalb ´seiner Sippe` und für seine Söhne suchte er Frauen von außerhalb, die nun in seiner Familie lebten. Ibzan führte die Israeliten sieben Jahre lang.

10 Dann starb er und wurde in Betlehem begraben.

11 Sein Nachfolger war Elon aus dem Stamm Sebulon. Zehn Jahre lang führte er die Israeliten als Richter.

12 Dann starb er und wurde in Ajalon im Stammesgebiet von Sebulon begraben.

13 Nach ihm wurde Abdon, der Sohn Hillels, aus Piraton Richter ´und Anführer` Israels.

14 Er hatte vierzig Söhne und dreißig Enkelsöhne. Alle siebzig besaßen ihren eigenen Esel. Acht Jahre lang führte Abdon die Israeliten als Richter.

15 Dann starb er und wurde in Piraton im Gebiet des Stammes Efraim im ´ehemaligen` Bergland der Amalekiter begraben.

