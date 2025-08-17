Neue Genfer Übersetzung

Weisheit und Torheit (Kapitel 1 bis 9)

Überschrift, Vorwort und Motto dieses Buches

1 ´Dies sind` die Sprüche Salomos; er war der Sohn Davids und König von Israel.

2 ´Das Buch der Sprüche wurde geschrieben`, damit ´die Menschen` erfahren, was Weisheit und Erziehung sind, und merken, wie man verständige Rede ´von törichter` unterscheiden kann.

3 Dadurch erhält man eine gute Erziehung, ´lernt`, ein rechtschaffenes Leben zu führen, und aufrichtig und ehrlich zu sein.

4 So ist man imstande, den Unerfahrenen Klugheit zu vermitteln und der Jugend Kenntnisse und Besonnenheit.

5 Wer weise ist, soll zuhören und sein Wissen erweitern, und wer Verstand hat, soll die Fähigkeit erwerben, ´ein gutes Leben` zu führen!

6 ´Wer das Buch der Sprüche gelesen hat`, versteht Sprichwörter und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel.

7 Ehrfurcht vor dem HERRN ist der Anfang jeder Erkenntnis, nur törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung.

Lass dich warnen vor gewalttätigen Menschen

8 Mein Sohn, gehorche deinem Vater, der dich erzieht, und lehne die Anweisungen deiner Mutter nicht ab.

9 Denn die Erziehung der Eltern schmückt dich wie ein schöner Kranz auf deinem Kopf und wie eine Kette um deinen Hals.

10 Mein Sohn, wenn Verbrecher dich verführen wollen, dann lass dich nicht darauf ein!

11 Sie könnten zu dir sagen: »Komm mit uns! Wir verstecken uns und lauern darauf, dass wir Blut vergießen können! Lasst uns Jagd auf Unschuldige machen!

12 Dann verschlingen wir sie, wie das Totenreich die Lebenden verschlingt und ´beseitigen sie` vollständig wie die Begrabenen.

13 Jede Menge kostbaren Besitz werden wir finden und unsere Häuser mit Beute füllen.

14 Komm, schließ dich uns an! Wir teilen die Beute untereinander auf ! «

15 Mein Sohn, lass dich nicht darauf ein und tu nicht dasselbe wie sie !

16 Denn sie laufen dem Bösen nach und sind schnell dabei, Blut zu vergießen.

17 Vögel durchschauen es nicht, wenn eine Falle für sie aufgestellt wird.

18 Ebenso täuschen sich auch diese Verbrecher, denn ´in Wahrheit` stolpern sie in ihre eigene Falle und setzen ihr Leben aufs Spiel.

19 So geht es jedem, der unrechten Besitz an sich reißt: das geraubte Gut raubt ihm selbst das Leben!

Die Weisheit ruft die Unerfahrenen

20 Die Weisheit ruft laut auf der Straße, auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen.

21 Sie übertönt den Lärm und hält an den Stadttoren ihre Reden:

22 »Ihr Einfaltspinsel, wie lange wollt ihr die Einfalt lieben? Wie lange noch gefällt den Angebern ihr selbstgefälliges Geschwätz? Wie lange noch hassen Eingebildete die Einsicht?

23 Lasst euch von mir unterrichten, dann beschenke ich euch mit meinem Geist und lasse euch an meinen Gedanken teilhaben.

24 Ich habe euch gerufen, ihr aber habt abgelehnt, ich habe meine Hand ausgestreckt, doch niemand hat darauf geachtet.

25 Jeden Rat von mir habt ihr zurückgewiesen und meine Ermahnung in den Wind geschlagen.

26 Dementsprechend verhalte ich mich auch: Ich werde lachen, wenn euch das Unglück trifft, ich werde spotten, wenn ihr in Angst und Schrecken geratet,

27 wenn euer Untergang wie ein ´plötzliches` Unwetter kommt, wenn das Unglück wie ein Sturm über euch hereinbricht, wenn Not und Bedrängnis euch überfallen.

28 Wenn man dann nach mir ruft, werde ich nicht antworten, man wird mich suchen, aber nicht finden.

29 Denn sie haben sich jeder Erkenntnis verschlossen, und Ehrfurcht vor dem HERRN war für sie bedeutungslos.

30 Meinen Rat wollten sie nicht, alle meine Ermahnungen haben sie abgelehnt.

31 Darum sollen sie auch die Frucht ihres Verhaltens ernten, und an ihren eigenen Ratschlägen sollen sie sich satt essen.

32 Weil die Unerfahrenen sich ´von mir` abwenden, werden sie umkommen, und die Eingebildeten richtet ihre Sorglosigkeit zugrunde.

33 Aber wer auf mich hört, wird in Sicherheit wohnen, er kann ruhig bleiben, weil er kein Unglück fürchten muss.

