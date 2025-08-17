Neue Genfer Übersetzung

Erste Sammlung von Sprichwörtern Salomos (Kapitel 10,1 bis 22,16)

1 ´Dies sind` die Sprichwörter Salomos:

An Gottes Segen ist alles gelegen

1 Ein weiser Sohn macht ´seinem` Vater Freude, ein Dummkopf jedoch bereitet seiner Mutter Kummer.

2 Schätze, die man unrechtmäßig an sich gerissen hat, sind nutzlos, Redlichkeit aber rettet vor dem Tod.

3 Der HERR lässt den Hunger eines Menschen, der nach ihm fragt, nicht ungestillt, aber die Gier der Gottlosen weist er ab.

4 Wer schlecht und langsam arbeitet, wird arm, fleißiges Arbeiten dagegen macht reich.

5 Wer im Sommer Vorräte anlegt, ist ein kluger Sohn, wer die Erntezeit verschläft, ist eine Schande für seine Familie.

6 Reicher Segen kommt über den, der nach Gottes Willen lebt, aber hinter den Worten der Gottlosen verbirgt sich Gewalt.

7 An einen gottesfürchtigen Menschen erinnert man sich mit Dankbarkeit, aber der Name der Gottlosen ist schnell vergessen.

8 Ein weiser Mensch beherzigt Gebote, doch ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall.

9 Wer unbescholten seinen Weg geht, lebt sicher, wer aber krumme Wege geht, dem kommt man irgendwann auf die Schliche.

10 Wer ´anderen` mit den Augen zublinzelt, will jemanden kränken, und ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall.

11 Wer nach Gottes Willen lebt, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens, aber hinter den Worten der Gottlosen verbirgt sich Gewalt.

12 Hass verursacht Streit, Liebe aber vergibt alle Vergehen.

13 Über die Lippen eines verständigen Menschen kommen weise Worte, aber auf den Rücken des Unverständigen gehört der Stock!

14 Weise Menschen warten, um eine Einsicht im richtigen Augenblick auszusprechen. Die Reden eines selbstgefälligen Schwätzers jedoch führen schnell ins Verderben.

15 Der Besitz eines Reichen ist seine Festung, das Elend der Armen ist ihr Untergang.

16 Wer Gott gehorcht, wird mit ´erfülltem` Leben belohnt, der Gottlose hingegen endet in Verfehlung.

17 Wer Anweisungen beachtet, ist auf dem Weg zum Leben, wer jedoch Ermahnungen in den Wind schlägt, führt ´sich und andere` in die Irre.

18 Wer seinen Hass verbirgt, ist ein Heuchler, und wer bei jeder Gelegenheit andere verleumdet, ist ein Dummkopf.

19 Wer viele Worte macht, kann Fehler nicht vermeiden, wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug.

20 Die Worte eines rechtschaffenen Menschen sind ´so wertvoll wie` kostbares Silber, doch die Gedanken der Gottlosen haben keinen Wert.

21 Was ein Mensch sagt, der Gott gehorcht, hilft vielen weiter. Aber die selbstgefälligen Schwätzer kommen um durch ihren Unverstand.

22 Der Segen des HERRN ist es, der reich macht – eigene Mühe fügt dem nichts mehr hinzu.

23 Böses tun macht dem Dummen Spaß, der kluge Mann hingegen freut sich an der Weisheit.

24 Genau das, was der Gottlose fürchtet, wird ihn treffen, und was aufrichtige Menschen sich wünschen, das bekommen sie auch.

25 Ist der Sturm vorüber, dann ist der Gottlose nicht mehr da, wer jedoch Gottes Willen tut, steht für immer auf festem Grund.

26 Wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen, so ist ein Faulpelz für seine Auftraggeber.

27 Ehrfurcht vor dem HERRN bewirkt ein langes Leben, aber das Leben der Gottlosen ist kurz.

28 Menschen, die Gott gehorchen, können auf Freude hoffen, aber die Hoffnung der Gottlosen zerbricht.

29 Schutz für den Unschuldigen und Verderben für die Übeltäter – das ist der Weg des HERRN.

30 Wer Gott gehorcht, gerät niemals ins Wanken, die Gottlosen jedoch werden nicht im Land wohnen bleiben.

31 Was ein redlicher Mensch sagt, vermehrt die Weisheit, aber einem Lügner wird das Maul gestopft.

32 Ein aufrichtiger Mensch weiß, wie man ansprechende Worte findet. Die Gottlosen hingegen ´verstehen sich auf` lügnerisches Gerede.

