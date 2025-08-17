Neue Genfer Übersetzung

Wer Gott vertraut, hat sicheren Halt

1 Wer nach Erkenntnis strebt, lässt sich gerne zurechtweisen. Wer es hingegen hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, bleibt dumm.

2 An einem guten Menschen hat der HERR seine Freude, aber einen, der hinterhältige Pläne schmiedet, verurteilt er.

3 Kein Mensch kann bestehen, wenn er gottlos lebt. Aber wer auf Gott vertraut, ist fest verwurzelt und gerät nicht ins Wanken.

4 Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Eine Frau aber, für die er sich schämen muss, ist wie Fäulnis in seinen Knochen.

5 Menschen, die Gott gehorchen, verhelfen mit ihren Plänen dem Recht zur Geltung. Das Ziel der Gottlosen ist, andere zu betrügen.

6 Die Gottlosen schwingen blutrünstige Reden, die Redlichen aber wissen rettenden Rat.

7 Die Gottlosen werden gestürzt, sodass nichts mehr von ihnen übrig bleibt, aber die Familie der Rechtschaffenen hat Bestand.

8 Wenn jemand einsichtig ist, wird er entsprechend gelobt, aber jemand mit unvernünftigen Gedanken wird ausgelacht.

9 Besser, nicht angesehen, doch mit eigenem Knecht, als vornehm tun, aber nicht genug zu essen haben.

10 Wer Gott gehorcht, kümmert sich um das, was seine Tiere brauchen, aber die Gottlosen sind hart und unbarmherzig.

11 Wer seinen Acker bearbeitet, hat genug Brot, wer sich jedoch mit nutzlosem Unfug abgibt, dem fehlt der Verstand.

12 Der Gottlose ist darauf aus, wie die Verbrecher Beute zu machen, aber Menschen, die Gott gehorchen, haben sicheren Halt.

13 Durch eine falsche Zunge gerät man in eine böse Falle, wer aber Gott gehorcht, entgeht der Gefahr.

14 Wer Gutes ausspricht, bekommt Gutes zurück, der Mensch erntet den Lohn für seine Taten.

15 Ein Dummkopf hält seine Lebensweise ´immer selbst` für richtig, ein weiser Mensch aber hört auf ´guten` Rat.

16 Ein Dummkopf zeigt sofort, wenn er sich ärgert, ein Kluger jedoch lässt sich nichts anmerken, wenn er beleidigt wird.

17 Wer die Wahrheit aussagt, verhilft der Gerechtigkeit zum Sieg, ein falscher Zeuge aber ´begeht` Verrat.

18 Manch ein Schwätzer ist verletzend wie ein Schwert, aber die Worte weiser Menschen heilen Wunden.

19 Ein wahres Wort hat für immer Bestand, lügnerisches Gerede dagegen nur für einen kurzen Augenblick.

20 Menschen, die Böses planen, sind im Irrtum, aber die zum Frieden raten, ernten Freude.

21 Wer nach Gottes Willen lebt, den wird kein Unheil treffen, doch bei den Gottlosen häuft sich Missgeschick.

22 Der HERR verabscheut Lügen, aber ihm gefällt es, wenn man aufrichtig und zuverlässig ist.

23 Ein kluger Mensch hält sich mit seinem Wissen zurück, Dummköpfe dagegen posaunen ´ihre` Dummheit laut hinaus.

24 Wer mit fleißiger Hand arbeitet, wird mächtig und einflussreich, Nachlässigkeit dagegen führt in die Sklaverei.

25 Man versucht, den Kummer im Herzen zu unterdrücken, wo doch ein gutes Wort ihn in Freude verwandeln könnte.

26 Der Rechtschaffene holt sich Rat bei seinem Mitmenschen, aber der Weg, den die Gottlosen gehen, führt sie in die Irre.

27 Wer träge ist, wird sich nie ein Wildbret braten, aber ein fleißiger Mensch besitzt wertvolle Dinge.

28 Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ´blüht das` Leben, er ist eine gut gebahnte Straße ohne tödliche Gefahr.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart