Neue Genfer Übersetzung

Wer einsichtig ist, lässt sich zurechtweisen

1 ´Wenn man` die Erziehung des Vaters ´annimmt, wird man` ein weiser Sohn. Wer aber ein hochmütiger Spötter ist, hat nicht auf Zurechtweisung gehört.

2 Wer Gutes ausspricht, erntet gute Früchte, Treulose dagegen sind gierig nach Gewalt.

3 Wer den Mund hält, schützt sein Leben, wer das Maul aufreißt, dem droht Verderben.

4 Der Faule hat zwar Wünsche, sein Verlangen ´führt zu` nichts. Das Verlangen des Fleißigen jedoch wird gestillt.

5 Der Redliche hasst das Lügen, wer jedoch das Recht missachtet, verhält sich widerlich und schändlich.

6 Rechtschaffenheit ist die beste Voraussetzung für einen tadellosen Lebenswandel, Ungerechtigkeit aber stürzt ´einen Menschen in` Sünde.

7 Manch einer gibt sich als reich aus, obwohl er gar nichts hat, ein anderer dagegen stellt sich arm und hat doch viel Besitz.

8 Ein Reicher kann für sein Leben ein Lösegeld bezahlen, ein Armer aber ´hat nichts, denn er` hat nicht auf Zurechtweisung gehört.

9 Ein redlicher Mensch ist wie ein hell brennendes Licht, ein Gottloser aber ist wie eine verlöschende Lampe.

10 Überheblichkeit führt nur zu Streit, Weisheit aber ist bei denen zu finden, die sich etwas sagen lassen.

11 Reichtum aus windigen Geschäften zerrinnt, wer jedoch mit fleißiger Hand sammelt, vermehrt ´seinen Besitz`.

12 Lange ´vergeblich` auf etwas zu warten, macht das Herz krank. Aber ein Wunsch, der sich erfüllt, ist wie ein Leben spendender Baum.

13 Wer in den Wind schlägt, was man ihm sagt, geht zugrunde. Wer jedoch die Weisung ernst nimmt, wird belohnt.

14 Die Lehre eines weisen Menschen ist eine Quelle, die Leben spendet, sodass man den Fallen des Todes entgeht.

15 Gut angewandte Klugheit verschafft Ansehen, Betrüger jedoch haben einen harten Weg vor sich.

16 Jeder Kluge handelt mit Überlegung, ein Dummer dagegen verbreitet nichts als Unsinn.

17 Ein unzuverlässiger Bote bringt sich in Schwierigkeiten, aber ein zuverlässiger ist eine Wohltat.

18 Armut und Schande treffen den, der Zurechtweisung in den Wind schlägt. Wer jedoch Ermahnungen beachtet, der kommt zu Ehren.

19 Es ist erfreulich, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht. Dummköpfen ist es zuwider, wenn sie Böses meiden sollen.

20 Wer mit weisen Menschen umgeht, wird ´selbst` weise, doch wer sich auf Dummköpfe einlässt, dem geht es schlecht.

21 Menschen, die sich von Gott abwenden, werden vom Unglück verfolgt. Menschen, die Gott vertrauen, werden mit Glück belohnt.

22 Das Erbe eines guten Menschen geht auf seine Nachkommen über, aber das Vermögen eines Sünders bekommen die Rechtschaffenen.

23 Wenn Arme sich neues Ackerland erschließen, wächst darauf reichlich zu essen, aber durch Unrecht kann alles zunichtewerden.

24 Wer bei der Erziehung nie den Stock benutzt, hasst seinen Sohn, wer jedoch seinen Sohn liebt, erzieht ihn beizeiten.

25 Der Rechtschaffene kann sich satt essen, aber der Bauch der Gottlosen bleibt leer.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart