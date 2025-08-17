Neue Genfer Übersetzung

Vertrau dem HERRN an, was du vorhast

1 Der Mensch stellt ´zwar` im Herzen Überlegungen an, aber was er ´schließlich` ausspricht, kommt vom HERRN.

2 Alles, was einer tut, erscheint ihm selber unschuldig und rein, der HERR jedoch prüft die wahren Absichten und Beweggründe.

3 Vertraue dem HERRN an, was du vorhast, dann werden deine Pläne gelingen.

4 Alles hat der HERR zu einem bestimmten Zweck geschaffen, so auch den Gottlosen dazu, dass ihn eines Tages das Unglück trifft.

5 Der HERR verabscheut alle Hochmütigen. Verlasst euch darauf: keiner ´von ihnen` kommt ungestraft davon.

6 Durch ´Gottes` Liebe und Treue wird Schuld gesühnt, doch wer Ehrfurcht vor dem HERRN hat, hält sich vom Bösen fern.

7 Wenn dem HERRN die Wege eines Menschen gefallen, dann sorgt er dafür, dass sogar dessen Feinde Frieden mit ihm schließen.

8 Lieber wenig auf ehrliche Weise als durch Unrecht großen Gewinn.

9 Der Mensch legt sich im Herzen zwar seinen Lebensweg zurecht, aber der HERR lenkt seine Schritte.

10 Der König spricht mit göttlicher Eingebung, darum unterlaufen ihm in der Rechtsprechung keine Fehler.

11 Über genaue Waagen und richtig eingestellte Waagschalen bestimmt der HERR allein, alle Gewichte wurden von ihm festgelegt.

12 Könige verabscheuen es, wenn Unrecht geschieht, denn ein Thron wird ´nur` durch Gerechtigkeit gefestigt.

13 Königen gefällt es, wenn man die Wahrheit sagt, und sie lieben den, der aufrichtig spricht.

14 Wutausbrüche des Königs sind Vorboten des Todes, doch ein weiser Mann kann sie besänftigen.

15 Ein Strahlen im Gesicht des Königs verheißt Leben, sein Wohlwollen ist wie ein Regenschauer, der die Saat gedeihen lässt.

16 Erwirb Weisheit! Was ´sonst` ist besser als Gold? Einsicht erwerben ist wertvoller als Silber.

17 Das Böse meiden ist der Weg, den die Aufrichtigen wählen, wer seinen Weg achtsam geht, schützt sein Leben.

18 Erst ist man überheblich, dann am Boden zerstört, Hochmut kommt vor dem Fall.

19 Es ist besser, bescheiden bei den Demütigen zu bleiben, als Beute mit Überheblichen zu teilen.

20 Wer guten Rat beachtet, dem wird Gutes widerfahren, glücklich zu preisen ist, wer dem HERRN vertraut!

21 Einen Menschen mit weisem Herzen bezeichnet man als verständig, und eine Belehrung wird bereitwilliger angenommen, wenn sie mit freundlichen Worten erfolgt.

22 Wer Klugheit besitzt, für den ist sie eine Quelle, aus der er Leben schöpft. Dummköpfe sind durch ´ihre` Dummheit gestraft.

23 Ein Mensch mit weisem Herzen zeichnet sich durch kluge Rede aus, und von dem, was über seine Lippen kommt, kann man viel lernen.

24 Freundliche Worte gehen einem ein wie Honig, sie schmecken süß und sind heilsam für den ganzen Körper.

25 Manchmal ist einer der Ansicht, sein Weg sei der richtige, und am Ende stellt sich heraus: es war ein Weg in den Tod.

26 Hunger ist die treibende Kraft eines Arbeiters, denn er braucht etwas zu essen.

27 Ein nichtsnutziger Mensch holt Böses immer wieder hervor, es kommt über seine Lippen wie ein sengendes Feuer.

28 Ein Mensch, der Tatsachen verdreht, zettelt Streit an, und ein Verleumder bringt Freunde auseinander.

29 Ein gewalttätiger Mensch verleitet seinen Mitmenschen und bringt ihn auf einen unguten Weg.

30 Wer die Augen zusammenkneift, denkt sich etwas Hinterhältiges aus, und wer die Lippen zusammenpresst, ist zu etwas Bösem entschlossen.

31 Graues Haar ´verleiht einem Menschen Würde` wie eine prächtige Krone, die man sich durch ein Leben in Rechtschaffenheit erwerben kann.

32 Besser ein Geduldiger als ein Krieger, sich selbst beherrschen ist besser als eine Stadt erobern.

33 In der Tasche verborgen wirft man das Los, doch wie es entscheidet, bestimmt immer der HERR.

