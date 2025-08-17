Neue Genfer Übersetzung

Der Segen der Weisheit

1 Mein Sohn, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis.

2 Habe ein offenes Ohr für die Weisheit und versuche von Herzen, verständig zu werden.

3 Verlange nach Einsicht und bitte um Verstand,

4 suche nach ihnen wie nach Silber, forsche nach ihnen wie nach verborgenen Schätzen.

5 ´Wenn du auf mich hörst`, dann wirst du verstehen, was Ehrfurcht vor dem HERRN ist, und du wirst Gott erkennen.

6 Denn der HERR schenkt Weisheit, von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen.

7 Die Aufrichtigen belohnt er mit Erfolg, und alle, die unbescholten ihren Weg gehen, beschützt er wie ein Schild.

8 Er behütet diejenigen, die gerecht handeln, und alle, die ihm treu dienen, bewahrt er auf ihrem Weg.

9 ´Wenn du auf mich hörst`, dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält, wie man rechtschaffen lebt und auf dem guten Weg bleibt.

10 Dann wird dein Herz mit Weisheit erfüllt, und Erkenntnis wird deiner Seele wohltun.

11 Besonnenheit wird über dich wachen, und Urteilsvermögen wird dich bewahren.

12 Sie schützen dich davor, böse Wege zu gehen, ´und behüten dich` vor Menschen, die Verkehrtes reden

13 und die geraden Wege verlassen, um finstere Pfade einzuschlagen.

14 Diese Menschen haben Spaß daran, Böses zu tun, lauthals freuen sie sich, wenn sie die Wahrheit in böser Absicht verdrehen können.

15 Sie gehen krumme Wege und kommen ab von der Spur.

16 ´Besonnenheit und Urteilsvermögen` bewahren dich auch vor der fremden Frau, vor der Unbekannten, die dich mit Schmeicheleien verführen möchte.

17 Sie verlässt den Mann, der von Jugend an ihr Freund war, und den Bund mit ihrem Gott hat sie vergessen.

18 Der Weg zu ihrem Haus führt in den Tod, er endet im Totenreich.

19 Alle, die sich mit ihr einlassen, finden nicht mehr auf den Weg zum Leben zurück.

20 Darum geh zusammen mit den guten Menschen deinen Weg und lebe wie die Rechtschaffenen.

21 Denn die Aufrichtigen werden das Land bewohnen, und die Unbescholtenen werden darin bleiben.

22 Doch die Gott verachten, werden aus dem Land geschafft, und die treulosen Menschen werden aus ihm herausgerissen.

