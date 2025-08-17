Neue Genfer Übersetzung

Handle wohlüberlegt

1 Wein macht zum Spötter und Bier zum Krakeeler, wer davon ´betrunken` umherschwankt, kann nicht weise sein.

2 Der König ist so furchterregend wie ein knurrender Löwe, wer ihn zum Zorn reizt, verwirkt sein Leben.

3 Es ist ehrenwert, wenn man vom Streit Abstand nimmt, jeder gedankenlose Schwätzer dagegen platzt sofort los.

4 Im Herbst und Winter will der Faule nicht pflügen, sucht er dann zur Erntezeit ´nach dem Ertrag`, so ist nichts da.

5 Die Pläne, die ein Mensch im Herzen bewegt, sind ´wie` tiefe Wasser, aber ein Verständiger kann sie hervorholen.

6 Viele Menschen betonen, wie gütig sie sind – aber wer findet einen Menschen, der wirklich zuverlässig ist?

7 Wer auf Gott hört, führt ein unbescholtenes Leben, seine Nachkommen können sich glücklich preisen.

8 Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, siebt mit seinem Blick alles Böse aus.

9 Wer kann schon von sich sagen: »Ich habe ein gutes Gewissen und bin rein von Schuld «?

10 Ungleiche Gewichtssteine und zweierlei Maß – beides verabscheut der HERR.

11 Schon beim Jungen erkennt man an seinen Taten, ob sein Handeln ´später` rein und redlich sein wird.

12 Ohren zum Hören und Augen zum Sehen – der HERR hat sie beide geschaffen.

13 Liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst, mach deine Augen ´früh genug` auf, dann hast du reichlich Brot zu essen.

14 »Viel zu teuer! « jammert der Käufer – doch wenn er dann weggeht, lacht er sich ins Fäustchen.

15 Es gibt Gold und viele Korallen, der kostbarste Schmuck aber sind verständnisvolle Worte.

16 Hat jemand für einen Fremden eine Bürgschaft übernommen, dann nimm sein Gewand ´als Sicherheit`. Verlange ein Pfand von ihm, weil es sich um Geschäfte mit einem Fremden handelt.

17 Was Lügen jemand eingebracht haben, mag ihm zunächst gut schmecken, aber danach hat er den Mund voller Sand.

18 Pläne gelingen durch gute Beratung, ziehe wohlüberlegt in den Krieg!

19 Wer ´mit allem` hausieren geht, ´was er erfährt`, plaudert auch Geheimnisse aus. Darum lass dich auf keinen Fall mit jemandem ein, der den Mund nicht halten kann.

20 Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, dessen Lampe erlischt bei Einbruch der Dunkelheit.

21 Ein Erbe, das anfangs übereilt an sich gerissen wurde, wird letztendlich nicht gesegnet sein.

22 Sag nicht: »Ich will Böses heimzahlen!« Warte auf den HERRN, dann wird er dir helfen.

23 Ungleiche Gewichtssteine verabscheut der HERR, und betrügerisch eingestellte Waagschalen sind nicht recht.

24 Der HERR bestimmt die Schritte eines Menschen – wie könnte ein Mensch seinen Lebensweg begreifen?

25 Wer vorschnell dem HERRN etwas weiht, und erst nach seinem Gelübde zu überlegen beginnt, sitzt in der Falle.

26 Ein weiser König siebt die gottlosen Verbrecher aus und bestraft sie mit äußerster Härte.

27 Der Atem des Menschen ist die Lampe des HERRN, mit ihr erforscht er, was im Innern des Menschen vor sich geht.

28 Güte und Treue beschützen den König, und durch ´seine` Güte festigt er seinen Thron.

29 Bei jungen Männern rühmt man ihre Kraft, und alte ziert das graue Haar.

30 Striemen reinigen den Bösen, und Schläge ´läutern` den Menschen innerlich.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart