Neue Genfer Übersetzung

Man erntet, was man sät

1 Ein guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, und Ansehen ist besser als Silber und Gold.

2 Reiche und Arme begegnen einander, der HERR ist es, der sie allesamt erschaffen hat.

3 Ein Kluger sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit, aber die Einfaltspinsel gehen einfach weiter und müssen es dann büßen.

4 Demut und Ehrfurcht vor dem HERRN werden mit Reichtum, Ehre und einem erfüllten Leben belohnt.

5 Dornen und Fußangeln liegen auf dem Weg eines verschlagenen Menschen, wem sein Leben wichtig ist, der hält sich von ihnen fern.

6 Bring dem Jungen bei, was er für seinen Lebensweg braucht, dann weicht er bis ins Alter nicht davon ab.

7 Ein Reicher herrscht über Arme, und wer sich etwas borgt, wird zum Sklaven dessen, der es ihm leiht.

8 Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten, und seine Tyrannei wird ein Ende haben.

9 Wer sich anderen in Güte zuwendet, wird gesegnet, denn er teilt sein Brot mit den Armen.

10 Vertreibe den hochmütigen Spötter, dann vergeht der Streit, und das gegenseitige Verurteilen und Schmähen hat ein Ende.

11 Wer von Herzen aufrichtig ist, der versteht es, ansprechend zu reden, und hat den König zum Freund.

12 Die Augen des HERRN wachen über ´die` Erkenntnis, doch die Worte treuloser Menschen macht er zunichte.

13 Der Faule behauptet: »Draußen ist ein Löwe! Mitten auf der Straße könnte ich getötet werden!«

14 Der Mund von fremden Frauen ist eine tiefe Grube – derjenige, auf den der HERR zornig ist, fällt hinein.

15 Wenn ein Junge nur Dummheiten im Sinn hat, treibt man sie ihm mit Stockhieben aus.

16 Einen Armen ausbeuten, um sich zu bereichern, oder einem Reichen Geschenke machen – beides bringt nur Verlust.

Zwei kleine Spruchsammlungen (Kapitel 22,17 bis 24,34)

Dreißig Ratschläge

17 Hab ein offenes Ohr und achte auf das, was weise Menschen sagen. Eigne dir mein Wissen an!

18 Es ist schön, wenn du es auswendig lernst und bei passender Gelegenheit aufsagen kannst.

19 Ganz besonders dich habe ich heute unterwiesen, damit du dein Vertrauen auf den HERRN setzt.

20 Dreißig ´Sprüche` mit ´guten` Ratschlägen und Erkenntnissen habe ich für dich aufgeschrieben,

21 damit du lernst, wahrheitsgemäß und zuverlässig zu reden, sodass du denen, die dich ´als Bote` geschickt haben, verlässliche Auskunft geben kannst. — 1 —

22 Beraube nicht einen Armen, weil er wehrlos ist, und unterdrücke einen Schwachen nicht vor Gericht.

23 Denn der HERR wird ihren Rechtsstreit führen, und denen, die sie berauben, raubt er das Leben! — 2 —

24 Nimm keinen Hitzkopf zum Freund, lass dich mit niemandem ein, der zu Wutausbrüchen neigt.

25 Sonst nimmst auch du dieses Verhalten an und bringst dich in Lebensgefahr. — 3 —

26 Sei keiner von denen, die durch Handschlag eine Verpflichtung eingehen und dabei für die Schulden ´anderer Leute` bürgen,

27 wenn du ´im Ernstfall` nicht zahlen kannst. Warum sollte man dein Bett unter dir wegpfänden? — 4 —

28 Verrücke nicht die uralte Grenze ´deines Ackerlandes`, die deine Vorfahren festgelegt haben. — 5 —

29 Hast du ´schon einmal` jemand gesehen, der seine Arbeit mit Geschick verrichtet? Er wird in den Dienst von Königen treten und braucht sich nicht von unbedeutenden Leuten anstellen zu lassen.

