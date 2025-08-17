Neue Genfer Übersetzung

Glücklich ist, wer auf Gottes Weisung hört

1 Der Schuldige ist ´immer` auf der Flucht, auch wenn niemand ihn verfolgt, der Redliche dagegen fühlt sich sicher wie ein junger Löwe.

2 Wenn Verbrechen im Land herrscht, spielen sich viele als Machthaber auf, aber durch einen ´einzigen` verständigen und einsichtigen Menschen bleibt die Rechtsordnung bestehen.

3 Einer, der ´selber` arm ist und Schwache ausbeutet, gleicht einem starken Regen, der alles wegspült und die ganze Ernte vernichtet.

4 Wer von ´Gottes` Weisung abweicht, lobt den Gottlosen, aber wer sich an ´Gottes` Weisung hält, bekämpft ihn.

5 Böse Menschen verstehen nicht, was Recht bedeutet, aber die nach dem HERRN fragen, verstehen alles.

6 Besser ein Armer mit unbescholtenem Lebenswandel als einer, der krumme Wege geht und reich ist.

7 Wer sich an die Anweisungen hält, ist ein verständiger Sohn. Aber wer sich mit ´leichtsinnigen` Verschwendern einlässt, macht seinem Vater Schande.

8 Wer sein Vermögen durch Zinsen und Aufpreis vermehrt, der muss es ´irgendwann` jemand überlassen, der barmherzig gegenüber den Armen ist.

9 Wenn einer sein Ohr verschließt und nicht auf ´Gottes` Weisung hört, dann verabscheut Gott auch seine Gebete.

10 Wer aufrichtige Menschen dazu verführt, einen bösen Weg einzuschlagen, der wird in seine eigene Grube fallen. Aber die Unbescholtenen werden mit Gutem belohnt.

11 Ein Reicher mag sich selbst für weise halten, aber ein Armer, der verständig ist, durchschaut ihn.

12 Wenn die Rechtschaffenen triumphieren, gibt es ein großes Fest. Wenn aber die Gottlosen die Oberhand gewinnen, verkriechen sich die Menschen.

13 Wer seine Verfehlungen geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt und ´in Zukunft` unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren.

14 Glücklich zu preisen ist der Mensch, der beständig in Ehrfurcht ´vor Gott` lebt. Wer jedoch starrsinnig ist, stürzt ins Unglück.

15 Wie ein knurrender Löwe und ein angriffslustiger Bär, so ist ein Gottloser, der über ein armes Volk herrscht.

16 Je weniger Einsicht ein Vorgesetzter hat, desto mehr presst er ´seine Leute` aus, wer unrechtmäßigen Gewinn hasst, wird lange ´im Amt` bleiben.

17 Ein Mensch, der das Leben eines anderen auf dem Gewissen hat, ist auf der Flucht bis zum Grab. Man soll ihn nicht aufhalten.

18 Wer ein unbescholtenes Leben führt, erfährt Hilfe, wer aber auf krummen Wegen geht, kommt durch irgendetwas zu Fall.

19 Wer seinen Acker bearbeitet, hat genug Brot, wer sich jedoch mit nutzlosem Unfug abgibt, nagt am Hungertuch.

20 Ein zuverlässiger Mensch wird auf vielerlei Weise gesegnet, wer jedoch übereilt reich werden will, der kommt nicht ungestraft davon.

21 Das Ansehen der Person darf ´grundsätzlich` keine Rolle spielen, manch einer begeht schon wegen eines kleinen Vorteils ein Verbrechen.

22 Ein habgieriger Mensch will schnell zu Reichtum kommen und weiß nicht, dass er einmal Mangel leiden wird.

23 Wer einen Menschen zurechtweist, erntet letztendlich mehr Dank als ein Schmeichler.

24 Wer seinen Vater und seine Mutter beraubt und meint, dies sei kein Vergehen, der zählt zu den Verbrechern.

25 Ein Habgieriger erregt Streit, wer jedoch auf den HERRN vertraut, erntet Zufriedenheit.

26 Wer sich auf seinen eigenen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf, wer jedoch mit der Weisheit lebt, wird ´der Gefahr` entkommen.

27 Wer einem Armen etwas gibt, wird keinen Mangel leiden, wer aber seine Augen ´vor der Not` verschließt, wird auf vielerlei Weise verflucht.

28 Wenn Gottlose die Oberhand gewinnen, verstecken sich die Menschen. Aber wenn die Gottlosen untergehen, wird die Zahl der Rechtschaffenen immer größer.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart