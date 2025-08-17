Neue Genfer Übersetzung

Erziehung verhilft zu Weisheit

1 Wer sich trotz vieler Ermahnungen immer mehr verhärtet, wird ganz unerwartet zerschmettert, ohne dass es Rettung gibt.

2 Wenn die Zahl der Rechtschaffenen immer größer wird, freut sich das Volk. Wenn aber ein Gottloser herrscht, dann seufzen die Leute.

3 Einer, der die Weisheit liebt, macht seinem Vater Freude. Doch einer, der sich mit Huren einlässt, verschleudert das Vermögen.

4 Ein König sorgt durch eine Rechtsordnung für den Erhalt des Landes, wenn einer jedoch ´immer mehr` Steuern erhebt, richtet er es zugrunde.

5 Ein Mann, der seinem Freund schmeichelt, legt ihm einen Fallstrick in den Weg.

6 Durch sein Verbrechen stellt ein böser Mann ´sich selbst` eine Falle, aber ein Rechtschaffener jubelt und ist fröhlich.

7 Wer auf Gott hört, berücksichtigt den Rechtsanspruch der Armen, ein Gottloser hat kein Verständnis ´dafür`.

8 Hochmütige Spötter versetzen eine ´ganze` Stadt in Aufruhr, aber weise Menschen besänftigen den Zorn.

9 Ein selbstgefälliger Schwätzer regt sich auf, lacht und gibt keine Ruhe, wenn ein verständiger Mensch eine Auseinandersetzung mit ihm hat.

10 Blutgierige Menschen hassen den Unbescholtenen, aber die Aufrichtigen sind auf sein Wohl bedacht.

11 Ein Dummkopf lässt seiner ganzen Wut ´einfach` freien Lauf, aber ein Weiser besänftigt sie schließlich.

12 Wenn ein Herrscher auf Lügen hört, dann sind ´auch` alle seine Bediensteten gottlose ´Betrüger`.

13 Arme und ´ihre` Unterdrücker begegnen einander, und wer sie beide am Leben erhält, ist der HERR.

14 Wenn ein König den Armen verlässlich zu ihrem Recht verhilft, hat seine Herrschaft für alle Zeiten Bestand.

15 Strenge Erziehung macht weise, aber ein Kind, das sich selbst überlassen ist, macht seiner Mutter Schande.

16 Wenn die Zahl der Gottlosen zunimmt, dann nimmt auch das Verbrechen zu. Aber die auf Gott vertrauen, werden sehen, wie diese Menschen zu Fall kommen.

17 Erziehe deinen Sohn streng, dann wird er sich zu deiner Zufriedenheit entwickeln und dir viel Freude bereiten.

18 Ohne Prophetie, die den Weg weist, verwildert ein Volk, aber wenn es auf ´Gottes` Weisung hört, kann man es glücklich preisen.

19 Nur mit Worten kann man einen Diener nicht erziehen, denn er würde zwar verstehen, aber nicht gehorchen.

20 Hast du einmal einen Mann beobachtet, der voreilig ´etwas Unbedachtes` sagt? Es besteht eher noch Hoffnung für einen Dummkopf als für ihn!

21 Ein Diener, den man von Jugend an verwöhnt hat, wird am Ende aufsässig.

22 Ein zorniger Mensch erregt Streit, und ein Jähzorniger macht sich vieler Vergehen schuldig.

23 Hochmut bringt einen Menschen zu Fall, aber ein Bescheidener gewinnt Ansehen.

24 Wer mit einem Dieb ´die Beute` teilt, der gefährdet sein Leben. Er hört zwar, wie man ´den Dieb` verflucht, aber er kann ihn nicht anzeigen.

25 Angst wird einem Menschen zur Falle, wer jedoch auf den HERRN vertraut, ist ´der Angst` enthoben.

26 Viele bemühen sich um die Gunst eines Machthabers, aber der HERR ist es, der jedem zu seinem Recht verhilft.

27 Wer Gott gehorcht, verabscheut die Übeltäter. Wer Gott missachtet, verabscheut alle, die ein rechtschaffenes Leben führen.

