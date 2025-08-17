Neue Genfer Übersetzung

Hab Ehrfurcht vor dem HERRN

1 Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, bewahre meine Gebote im Gedächtnis.

2 Dann werden dir erfüllte Tage und viele Lebensjahre geschenkt, und es wird dir gutgehen.

3 Sei ´anderen gegenüber` gütig und treu. Trage meine Gebote wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir ins Herz wie auf eine Tafel.

4 Dann wirst du Gunst und Ansehen finden bei Gott und bei den Menschen.

5 Vertraue dem HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen.

6 Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg.

7 Halte dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem HERRN und meide das Böse.

8 Das ist gut für deine Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk.

9 Erweise dem HERRN Ehre mit deinem Besitz, ´überlass ihm` die besten Früchte deiner Ernte.

10 Dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein, und der Most in deinen Fässern wird überfließen.

11 Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der HERR dich streng erzieht! Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist.

12 Denn wen der HERR liebt, den erzieht er mit ´der nötigen` Strenge, so wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat.

Die Bedeutung der Weisheit

13 Glücklich zu preisen ist, wer Weisheit gefunden und Einsicht erlangt hat!

14 Denn was man durch sie gewinnt, ist besser als Silber, sie ist mehr wert als Gold.

15 Kostbarer ist sie als Korallen, und dein ganzer wertvoller Besitz hält keinem Vergleich mit ihr stand.

16 In ihrer rechten Hand hält sie langes Leben ´für dich bereit`, und in ihrer linken Reichtum und Ehre.

17 Die Wege, die sie ´dich` führt, sind angenehm, und jeden ihrer Pfade kann man in Frieden gehen.

18 Für alle, die sie ergreifen, ist sie ein Baum des Lebens, und glücklich zu preisen ist, wer an ihr festhält.

19 Der HERR hat mit Weisheit das Fundament der Erde gelegt und den Himmel mit Verstand ausgespannt.

20 Durch seine Erkenntnis brachen unterirdische Quellen hervor, und aus den Wolken träufelte der Regen.

21 Mein Sohn, achte auf Umsicht und Besonnenheit und verliere sie nie aus den Augen.

22 Sie werden dir Leben geben und dich schmücken wie eine schöne Halskette.

23 Durch sie wirst du sicher deinen Weg gehen, dein Fuß wird nirgends anstoßen.

24 Wenn du dich zur Ruhe legst, schreckt dich nichts auf, und wenn du eingeschlafen bist, wird dein Schlaf erholsam sein.

25 Hab keine Angst vor plötzlichem Unglück, auch nicht vor Unheil, das über die Gottlosen hereinbricht.

26 Denn der HERR ist deine Zuflucht, er bewahrt dich davor, in eine Falle zu tappen.

Richtiger Umgang mit dem Mitmenschen

27 Verweigere niemand, der ein Anrecht darauf hat, deine Unterstützung, wenn du etwas für ihn tun kannst.

28 Sag nicht zu deinem Mitmenschen: »Geh und komm später wieder – ich werde es dir morgen geben«, wenn du sofort helfen kannst.

29 Führe nichts Böses gegen deinen Mitmenschen im Schilde, der dir doch vertraut.

30 Zettle nicht grundlos einen Streit mit jemand an, der dir nichts Böses getan hat.

31 Beneide keinen gewalttätigen Menschen, wähle keinen der Wege, die er einschlägt.

32 Denn der HERR verabscheut den, der auf Abwegen ist, den Aufrichtigen jedoch gewährt er Freundschaft.

33 Der Fluch des HERRN lastet auf dem Haus des Gottlosen, doch die Wohnung des Rechtschaffenen segnet er.

34 Mit den Spöttern treibt er Spott, aber den Bescheidenen schenkt er Gnade.

35 Weise Menschen werden Ehre erlangen, aber die Dummköpfe ernten Schimpf und Schande.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart