Neue Genfer Übersetzung

Guter Rat für einen König

1 Worte des Königs Lemuël von Massa, die seine Mutter ihn gelehrt hat:

2 Mein Sohn, den ich geboren habe, für den ich ´vor Gott` Gelübde abgelegt habe: Höre, was ich dir rate!

3 Vergeude nicht deine ganze Kraft an die Frauen – begib dich nicht auf diesen Abweg, der Könige vernichtet.

4 Höre Lemuël, für Könige ist es nicht gut, wenn sie ´zu viel` Wein trinken, und Würdenträger sollen nicht ´ständig` nach Bier verlangen.

5 Denn womöglich wird dann einer ´von ihnen` betrunken, vergisst das Gesetz und ändert das Recht ´zum Nachteil` aller Schwachen.

6 Gebt demjenigen Bier, der keinen Mut mehr hat, und Wein denen, die verzweifelt sind.

7 Ein solcher Mensch mag trinken, damit er seine Armut vergisst und nicht ständig an sein Elend denken muss.

8 Öffne deinen Mund für die Stummen, für das Recht all derer, die sonst niemand haben.

9 Öffne deinen Mund und sprich gerechte Urteile, verschaffe den Armen und Schwachen ´ihr` Recht!

Ein Loblied auf die tüchtige Frau

10 Eine tüchtige Frau – wer kann sie finden? Sie ist weitaus wertvoller als Perlen.

11 Ihr Mann vertraut ihr voll und ganz, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz.

12 Alle Tage ihres Lebens erweist sie ihm Gutes und fügt ihm niemals Böses zu.

13 Sie besorgt Wolle und Flachs und macht ihre Arbeit gern.

14 Wie eine Handelsflotte schafft sie aus der Ferne Nahrung heran.

15 Noch vor Tagesanbruch steht sie auf, um ihre Familie mit Essen zu versorgen und den Mägden ihre Arbeit zuzuweisen.

16 Wenn sie ein Stück Land erwerben will, dann bekommt sie es auch. Von dem, was sie mit ihren Händen erwirtschaftet hat, pflanzt sie einen Weinberg.

17 Tatkräftig nimmt sie ihre Aufgaben in Angriff, was getan werden muss, packt sie an.

18 Sie merkt, dass sie guten Gewinn erzielt, sogar noch in der Nacht arbeitet sie beim Schein ihrer Lampe.

19 Sie zupft lose Wolle vom Spinnrocken und dreht daraus mit der Spindel einen Faden.

20 Sie hat eine helfende Hand für die Schwachen, und großzügig unterstützt sie die Armen.

21 Schnee ´und Kälte` fürchtet sie für ihre Familie nicht, denn alle im Haus sind auf das Beste mit Kleidung versorgt.

22 Sie fertigt ihre Decken selber an, ihre Kleidung besteht aus ´kostbarem` Leinen und purpurroter Wolle.

23 Ihr Mann ist in der ganzen Stadt hoch angesehen, wenn er mit den führenden Männern des Landes ´in der Ratsversammlung` sitzt.

24 Sie stellt feine Hemden her und verkauft sie und beliefert den Handelsreisenden mit Gürteln.

25 Sie strahlt Stärke und Würde aus, freudig und zuversichtlich blickt sie in die Zukunft.

26 Was sie sagt, ist weise, und freundlich gibt sie ihre Anweisungen.

27 Sie überblickt alles, was in ihrem Haus geschieht, und Faulheit kennt sie nicht.

28 Ihre Söhne erheben sich ´respektvoll` vor ihr und preisen sie, ihr Mann ´erhebt sich ebenfalls` und rühmt sie:

29 »Es gibt viele tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle!«

30 Anmut ist Schein und Schönheit vergeht. Lob verdient eine Frau, die Ehrfurcht vor dem HERRN hat.

31 Gebt ihr ´Anerkennung` für das, was sie zustande bringt, lobt sie in der ganzen Stadt für das, was sie leistet!

