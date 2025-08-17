Neue Genfer Übersetzung

Bemühe dich um Weisheit

1 Ihr Söhne, hört auf väterlichen Rat, und gebt acht, damit ihr begreift, was Einsicht ist.

2 Denn was ich euch lehre, ist gut, darum weicht nicht von meinen Anweisungen ab.

3 Als ich Schüler meines Vaters war und meine Mutter mich zärtlich liebte, als wäre ich ihr einziges Kind,

4 da brachte er mir ´vieles` bei und sagte zu mir: »Behalte meine Worte im Herzen! Beachte meine Gebote, dann wirst du ´ein gutes` Leben haben.

5 Erwirb Weisheit! Erwirb Einsicht! Vergiss nie, was ich ´dir` gesagt habe, und wende dich nicht davon ab.

6 Verlass die Weisheit nicht – dann wird sie dich behüten. Liebe sie – dann wird sie dich beschützen.

7 Weisheit ist das Allerwichtigste. ´Deshalb` erwirb Weisheit, und mit allen Mitteln erwirb Verstand.

8 Achte ´die Weisheit` hoch, dann verschafft sie dir Ansehen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst.

9 Sie verleiht dir Schönheit wie ein anmutiger Kranz auf deinem Kopf und Würde wie eine prächtige Krone.

Halte dich von den Gottlosen fern

10 Mein Sohn, höre auf das, was ich dir sage! Dann wirst du lange leben.

11 Ich habe dir den Weg der Weisheit gezeigt und dich auf die richtige Bahn geführt.

12 Wenn du ´darauf` weitergehst, wird kein Hindernis dich aufhalten, selbst wenn du rennst, wirst du nicht stürzen.

13 Halte an der Erziehung fest und gib sie niemals preis. Bewahre sie, denn sie erhält dein Leben.

14 Geh nicht denselben Weg wie die Gottlosen, meide den Weg der Übeltäter.

15 Lass ihn links liegen, betritt ihn auf keinen Fall, mach einen großen Bogen um ihn!

16 Denn die Übeltäter können nicht einschlafen, wenn sie nichts Böses getan haben, sie kommen erst zur Ruhe, wenn sie jemand zu Fall gebracht haben.

17 Sie nähren sich von Unrecht wie von Brot und genießen Gewalttaten wie Wein.

18 Aber der Weg aufrichtiger Menschen gleicht dem ersten Licht am Morgen: stetig nimmt es zu, bis es heller Tag geworden ist.

19 Der Weg der Gottlosen gleicht tiefer Dunkelheit – sie kommen zu Fall und wissen noch nicht einmal wodurch.

Weisheit gibt Hilfe für dein Leben

20 Mein Sohn, höre auf das, was ich dir sage, hab ein offenes Ohr für meine Worte.

21 Halte sie dir stets vor Augen und bewahre sie in deinem Herzen.

22 Denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben, und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper.

23 Mehr als auf alles andere aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst.

24 Meide jede Form der Lüge und lass kein verkehrtes Wort über deine Lippen kommen.

25 Deine Augen sollen immer auf das Ziel schauen, und dein Blick soll auf das gerichtet sein, was vor dir liegt.

26 Überlege genau, welchen Weg du einschlägst, und dann geh ihn mit festem Schritt.

27 Weiche nicht nach rechts oder links ab. Halte dich vom Bösen fern!

