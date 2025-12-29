1. Könige 15

Schöningh’sche Bibel

Abija von Juda

1 Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abija König über Juda.

2 Er regierte drei Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha und war eine Enkelin Abschaloms.

3 Er beging all die Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war dem Herrn, seinem Gott, nicht ungeteilt ergeben wie das Herz seines Ahnherrn David.

4 Doch hatte der Herr, sein Gott, ihm um Davids willen eine Leuchte in Jerusalem verliehen, indem er seinen Sohn nach ihm aufkommen und Jerusalem bestehen ließ,

5 weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefällig war, und während seines ganzen Lebens nicht von dem abgewichen war, was er ihm geboten hatte, außer in der Angelegenheit mit dem Hetiter Urija.

6 Zwischen Rehabeam und Jerobeam herrschte Krieg, solange er lebte.

7 Die übrige Geschichte Abijas und alles, was er getan hat, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda. Auch zwischen Abija und Jerobeam war Krieg.

8 Als Abija zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn in der Davidsstadt. An seiner Statt wurde sein Sohn Asa König.

Asa von Juda

9 Im zwanzigsten Jahr des Königs Jerobeam von Israel wurde Asa König von Juda.

10 Er regierte 41 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter Abschaloms.

11 Asa tat, was dem Herrn wohlgefällig war, wie sein Ahnherr David.

12 Er trieb die geweihten Dirnen aus dem Land und entfernte alle Götzenbilder, die seine Väter angefertigt hatten.

13 Sogar seine Mutter Maacha entsetzte er ihrer Stellung als Herrin, weil sie der Aschera ein Götzenbild errichtet hatte. Asa hieb ihr Schandmal um und verbrannte es im Kidrontal.

14 Die Höhen allerdings wurden nicht abgeschafft, doch blieb Asa zeit seines Lebens treu dem Herrn ergeben.

15 Auch ließ er die Weihegaben seines Vaters sowie seine eigenen Weihegeschenke, Silber, Gold und Geräte, in den Tempel des Herrn bringen.

16 Zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel, herrschte Krieg, solange sie lebten.

17 Bascha, der König von Israel, zog gegen Juda und befestigte Rama, um Gehen und Kommen beim König Asa von Juda zu verhindern.

18 Asa aber nahm alles Silber und Gold, das in den Schatzkammern des Tempels des Herrn noch übrig war, sowie die Schätze des königlichen Palastes und übergab sie seinen Dienern und sandte sie zu Ben-Hadad, dem Sohn Tabrimmons und Enkel Hesjons, dem König von Aram, der in Damaskus seinen Sitz hatte, und ließ sagen:

19 „Ein Bündnis besteht zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Hier schicke ich dir Silber und Gold als Geschenk. So löse denn dein Bündnis mit Bascha, dem König von Israel, damit er von mir ablassen muß!“

20 Ben-Hadad willfahrte König Asa und sandte seine Heerführer gegen die Städte von Israel. Er ließ Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacha und ganz Kinneret samt dem ganzen Land Naftali verheeren.

21 Als Bascha davon Kunde erhielt, gab er die Befestigung Ramas auf und kehrte nach Tirza zurück.

22 König Asa bot nun alle Judäer ohne Ausnahme auf. Sie mussten die Steine und Balken wegschaffen, die Bascha zur Befestigung von Rama verwendet hatte. Damit ließ König Asa Geba in Benjamin und Mizpa befestigen.

23 Die ganze übrige Geschichte Asas, alle seine Siege und Taten sowie die Städte, die er befestigte, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

24 In seinem Alter erkrankte er an den Füßen. Als Asa zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn bei seinen Vätern in der Stadt seines Ahnherrn David. An seiner Statt wurde sein Sohn Joschafat König.

Israels Könige bis auf Ahab

Nadab von Israel

25 Nadab, der Sohn Jerobeams, wurde König von Israel im zweiten Jahr Asas, des Königs von Juda, und regierte zwei Jahre über Israel.

26 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und wandelte in den Spuren seines Vaters und in dessen Sünde, zu der er Israel verführt hatte.

27 Gegen ihn zettelte Bascha, der Sohn des Ahija, aus dem Stamm Issachar, eine Verschwörung an, und Bascha erschlug ihn bei Gibbeton, das den Philistern gehörte, als Nadab und ganz Israel Gibbeton belagerten.

28 Bascha tötete ihn im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde an seiner Statt König.

29 Sobald er König geworden war, rottete er das ganze Haus Jerobeams aus und ließ keinen von Jerobeams Geschlecht am Leben - so hatte es der Herr durch seinen Diener Ahija von Schilo vorausgesagt -,

30 um der Sünden willen, die Jerobeam begangen und zu denen er Israel verführt hatte, und wegen des Zorns, zu dem er den Herrn, den Gott Israels, gereizt hatte.

31 Die übrige Geschichte Nadabs und alles, was er getan hat, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

32 Zwischen Asa und König Bascha von Israel herrschte Krieg, solange sie lebten.

Bascha von Israel

33 Im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Bascha, der Sohn Ahijas, König von ganz Israel und regierte in Tirza 24 Jahre.

34 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und wandelte in den Spuren Jerobeams und in dessen Sünde, zu der er Israel verführt hatte.

