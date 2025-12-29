1. Könige 16

Schöningh’sche Bibel

1 Da erging das Wort des Herrn an Jehu, den Sohn Hananis, gegen Bascha:

2 „Aus dem Staub habe ich dich erhoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel bestellt. Du aber bist auf dem Weg Jerobeams gewandelt und hast mein Volk Israel zur Sünde verführt, so dass es durch seine Sünden mich zum Zorn reizte.

3 Darum will ich Bascha und sein Haus wegfegen und mit deinem Haus verfahren wie mit dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats.

4 Wer vom Geschlecht Baschas in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, und wer von seinem Geschlecht auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels verzehren!“

5 Die übrige Geschichte Baschas, seine Taten und Siege, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

6 Als Bascha zu seinen Vätern entschlafen war, wurde er in Tirza begraben. An seiner Statt wurde sein Sohn Ela König.

7 Gegen Bascha und sein Haus war aber das Wort des Herrn durch den Propheten Jehu, den Sohn Hananis, nicht nur ergangen wegen all des Bösen, durch das er sich gegen den Herrn versündigt und ihn in seinem ganzen Tun zum Zorn gereizt hatte, so dass er das Schicksal des Hauses Jerobeam teilen sollte, sondern auch deshalb, weil er dieses ausgerottet hatte.

Ela von Israel

8 Im 26ten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn Baschas, König von Israel Er regierte in Tirza zwei Jahre.

9 Gegen ihn verschwor sich Simri, einer seiner Offiziere, der Befehlshaber der einen Hälfte der Streitwagen. Während er in Tirza im Haus des Arza, des Palastvorstehers in Tirza, zechte,

10 drang Simri ein, erschlug ihn im 27ten Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde an seiner Statt König.

11 Sobald er König war und den Thron innehatte, ermordete er das ganze Haus Baschas. Nicht einen ließ er übrig, der männlichen Geschlechtes war, weder Verwandte noch Freunde.

12 So rottete Simri das ganze Haus Baschas aus, wie der Herr es durch den Propheten Jehu gegen Bascha vorausgesagt hatte,

13 wegen all der Sünden, die Bascha und sein Sohn Ela begangen und zu denen sie Israel verführt hatten, indem sie den Herrn, den Gott Israels, durch ihren Götzendienst zum Zorn reizten.

14 Die übrige Geschichte Elas und alles, was er getan hat, ist im Buch der Geschichte der Könige von Israel aufgezeichnet.

Simri von Israel

15 Im 27ten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Simri König und regierte sieben Tage in Tirza. Das Heer belagerte gerade Gibbeton, das den Philistern gehörte.

16 Als nun das Heer im Lager erfuhr, Simri habe bei einer Verschwörung den König ermordet, erhob ganz Israel an jenem Tag Omri, den Befehlshaber des Heeres, im Lager zum König von Israel.

17 Darauf zog Omri und mit ihm ganz Israel von Gibbeton ab, und sie belagerten Tirza.

18 Als Simri sah, dass die Stadt verloren war, zog er sich in die Burg des königlichen Palastes zurück und steckte den königlichen Palast über sich in Brand. So fand er den Tod

19 wegen seiner Sünden, die er begangen hatte, indem er tat, was dem Herrn mißfiel, auf dem Weg Jerobeams und in dessen Sünde wandelte, die er begangen hatte, und so Israel zur Sünde verführte.

20 Die übrige Geschichte Simris und die Verschwörung, die er anstiftete, ist im Buch der Geschichte der Könige von Israel aufgezeichnet.

21 Damals spaltete sich das Volk Israel in zwei Parteien. Die eine Hälfte des Volkes hielt es mit Tibni, dem Sohn Ginats, um ihn zum König zu machen, die andere Hälfte hing Omri an.

22 Doch die Partei Omris gewann die Oberhand über die Partei Tibnis, des Sohnes Ginats, und als Tibni starb, wurde Omri König.

Omri von Israel

23 Im 31ten Jahr des Königs Asa von Juda wurde Omri König von Israel und regierte zwölf Jahre. Als er sechs Jahre in Tirza regiert hatte,

24 kaufte er von Schemer den Berg Samaria um zwei Talente Silber, befestigte den Berg und nannte die Stadt, die er dort erbaute, nach dem Namen Schemers, des Besitzers des Berges, Samaria.

25 Omri tat, was dem Herrn mißfiel, ja, er trieb es noch ärger als alle seine Vorgänger.

26 Er wandelte ganz in den Spuren Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in den Sünden, zu denen jener Israel verführt hatte, so dass sie den Herrn, den Gott Israels, durch ihren Götzendienst zum Zorn reizten.

27 Die übrige Geschichte Omris, seine Taten und seine Siege, die er erfochten hat, all das ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

28 Als Omri zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn in Samaria. An seiner Statt wurde sein Sohn Ahab König.

Ahab von Israel

29 Im 38ten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Ahab, der Sohn Omris, regierte in Samaria 22 Jahre über Israel.

30 Auch Ahab, der Sohn Omris, tat, was dem Herrn mißfiel, mehr als alle seine Vorgänger.

31 Dabei war es noch das Geringste, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte. Er nahm überdies Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau, wandte sich dem Dienst des Baal zu und betete ihn an.

32 Er errichtete dem Baal einen Altar in dem Baalstempel, den er in Samaria erbaut hatte.

33 Auch ließ Ahab ein Ascherabild errichten. Überhaupt verübte Ahab noch mehr Frevel und reizte den Herrn, den Gott Israels, mehr zum Zorn als alle Könige Israels, die vor ihm geherrscht hatten.

34 Zu seiner Zeit baute Hiël von Bet-El Jericho wieder auf. Um den Preis seines Erstgeborenen Abiram legte er den Grund dazu; um den Preis seines Jüngsten Segub setzte er die Tore ein, wie es der Herr durch Josua, den Sohn Nuns, vorausgesagt hatte.

© Christoph Wollek