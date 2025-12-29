1. Könige 9

Schöningh’sche Bibel

Gottes Antwort: Verheißung und Warnung

1 Als Salomo den Bau des Tempels des Herrn und des königlichen Palastes und alle sonstigen Pläne, die Salomo auszuführen wünschte, zu Ende geführt hatte,

2 erschien der Herr dem Salomo zum zweitenmal, wie er ihm zu Gibeon erschienen war.

3 Und der Herr sprach zu ihm: „Ich habe dein Gebet und dein Flehen, das du an mich gerichtet hast, erhört. Ich habe diesen Tempel, den du erbaut hast, geweiht. Darum lasse ich meinen Namen allezeit dort wohnen, und meine Augen und mein Herz sollen immerdar dort weilen.

4 Wenn du vor mir ebenso wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, in Herzenseinfalt und in Rechtschaffenheit, so dass du alles tust, was ich dir befohlen habe, und meine Satzungen und Vorschriften befolgst,

5 dann will ich den Thron deines Königtums über Israel auf immerdar befestigen, wie ich es deinem Vater David verheißen habe mit den Worten: Nie soll es dir an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen.

6 Wenn ihr euch aber, ihr und eure Söhne, von mir abwendet, meine Gebote und Satzungen, zu denen ich euch verpflichtet habe, nicht haltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet,

7 werde ich Israel aus dem Land, das ich ihm gegeben habe, ausrotten und den Tempel, den ich meinem Namen geweiht habe, von meinem Angesicht verwerfen, und Israel wird zum Sprichwort und zum Spott bei allen Völkern werden.

8 Und dieser Tempel soll zu einem Trümmerhaufen werden. Alle, die vorübergehen, werden sich entsetzen und zischen. Und wenn man fragt: Warum hat der Herr diesem Land und diesem Tempel solches angetan?,

9 wird man antworten: Sie haben den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten weggeführt hat, verlassen und sich fremden Göttern zugewandt, sie angebetet und ihnen gedient. Darum hat der Herr all dieses Unglück über sie verhängt.“

Sonstige Unternehmungen

Salomos Geldanleihe

10 Nach Ablauf von zwanzig Jahren, während welcher Salomo die beiden Gebäude, den Tempel des Herrn und den königlichen Palast, erbaut hatte -

11 Hiram, der König von Tyrus, hatte Salomo nach Bedarf mit Zedern- und Zypressenholz sowie mit Gold unterstützt -, trat König Salomo an Hiram zwanzig Städte in der Landschaft Galiläa ab.

12 Als aber Hiram von Tyrus kam, um die Städte zu besichtigen, die Salomo ihm überlassen hatte, gefielen sie ihm nicht,

13 und er sagte: „Was sind das für Städte, die du mir gegeben hast, mein Bruder?“ Darum nennt man die Landschaft bis auf den heutigen Tag Kabul.

14 Hiram hatte dem König 120 Talente Gold geschickt.

Der Bau von Festungen und Vorratsstädten

15 Folgendermaßen verhielt es sich mit der Fron, die König Salomo auferlegt hatte, um den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast, den Millo und die Mauer von Jerusalem, sowie Hazor, Megiddo und Geser zu bauen.

16 Der Pharao nämlich, der König von Ägypten, war ausgezogen, hatte Geser erobert und eingeäschert, die Kanaaniter, die die Stadt bewohnten, niedergemetzelt, und diese seiner Tochter, der Frau Salomos, als Mitgift gegeben.

17 Salomo nun baute Geser wieder auf, ebenso das untere Bet-Horon,

18 Baala, Tamar in der Steppe im Land (Juda) ,

19 ferner alle Vorratsstädte, die Salomo besaß, und die Städte für den Wagenpark und die Städte für die Reiterei, ferner alle Bauten, die Salomo in Jerusalem, auf dem Libanon und im ganzen Bereich seiner Herrschaft zu errichten sich vorgenommen hatte.

Salomos Fronarbeiter

20 Alles, was noch übrig war an Amoritern, Hetitern, Perisitern, Hiwitern und Jebusitern, die nicht zu den Israeliten gehörten,

21 ihre Nachkommen, die nach ihnen im Land noch übrig waren, weil die Israeliten an ihnen den Bann nicht hatten vollstrecken können, machte Salomo zu Fronarbeitern, bis auf den heutigen Tag.

22 Von den Israeliten machte Salomo keinen zum Sklaven, sondern sie wurden seine Krieger und Beamte, seine Obersten und Unterführer, seine Befehlshaber über Wagen und Reiter.

23 Die Zahl der Oberaufseher, die den Bauten Salomos vorstanden, betrug 550. Sie führten über die Leute, die bei den Arbeiten beschäftigt waren, die Aufsicht.

24 Sobald die Tochter des Pharao aus der Davidsstadt in ihren Palast, den er für sie erbaut hatte, eingezogen war, ließ er den Millo errichten.

25 Dreimal im Jahr pflegte Salomo Brand- und Friedopfer auf dem Altar darzubringen, den er dem Herrn errichtet hatte, und er verbrannte Räucherwerk auf dem Altar, der vor dem Herrn stand. Auch besserte er die Schäden am Tempel aus.

Salomos Handelsflotte

26 Auch eine Flotte baute König Salomo in Ezjon-Geber, das bei Elat an der Küste des Schilfmeeres in Edom liegt.

27 Hiram sandte auf der Flotte seine Leute mit, Seeleute, die mit dem Meer vertraut waren. Zusammen mit den Leuten Salomos

28 fuhren sie nach Ofir, holten von dort 420 Talente Gold und brachten es dem König Salomo.

© Christoph Wollek