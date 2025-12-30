1. Korinther 16

Schöningh’sche Bibel

Schluß des Briefes

1 Mit der Sammlung für die Heiligen macht es ebenso, wie ich es in den galatischen Gemeinden angeordnet habe.

2 Am ersten Tag der Woche lege jeder von euch für sich zurück, was ihm gutdünkt, damit die Sammlung nicht erst veranstaltet werden muß, wenn ich komme.

3 Wenn ich dann da bin, sende ich die, die ihr für geeignet haltet, mit Empfehlungsschreiben ab, damit sie eure Spende nach Jerusalem bringen.

4 Sollte es jedoch angezeigt sein, daß auch ich hinreise, können sie mit mir gehen.

5 Ich komme zu euch auf dem Weg über Mazedonien; Mazedonien will ich nämlich bloß durchwandern.

6 Bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern; ihr könnt mir dann auf der Weiterreise das Geleit geben.

7 Ich möchte euch nicht nur auf der Durchreise sehen; ich hoffe nämlich, wenn der Herr es gestattet, einige Zeit bei euch zu verweilen.

8 Bis Pfingsten aber bleibe ich in Ephesus,

9 denn es hat sich mir eine große und aussichtsreiche Tür aufgetan, - obwohl es auch viele Widersacher gibt.

10 Wenn Timotheus kommt, sorgt dafür, daß er ohne Furcht unter euch sein kann. Er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich.

11 Niemand soll ihn also geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern.

12 Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm dringend zugeredet, er solle sich mit den Brüdern zu euch begeben, doch wollte er unter keinen Umständen jetzt reisen; er kommt aber später zu gelegener Zeit.

13 Seid wachsam! Steht fest im Glauben! Seid mannhaft! Seid stark!

14 Alles geschehe bei euch in Liebe!

15 Noch eine Ermahnung, Brüder: Ihr kennt die Familie des Stephanas. Sie ist Achaias Erstlingsfrucht und hat sich in den Dienst der Heiligen gestellt.

16 Unterstellt euch solchen Männern wie überhaupt jedem, der mitarbeitet und sich abmüht.

17 Ich freue mich über die Anwesenheit des Stephanas, Fortunatus und Achaikus. Sie haben euch in eurer Abwesenheit vertreten

18 und meinen wie euren Geist erquickt. Zeigt euch solchen Männern gegenüber erkenntlich!

Grüße

19 Grüßen lassen euch die Gemeinden in Asien. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska mit der Gemeinde in ihrem Haus.

20 Alle Brüder lassen euch grüßen! Grüßt einander mit heiligem Kuß.

21 Der Gruß mit meiner Hand: Paulus.

22 Wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht! Marána tha!

23 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch!

24 Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus.

