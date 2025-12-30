1. Korinther 8

Schöningh’sche Bibel

Genuß von Fleisch von Götzenopfern

Rücksicht auf die Schwachen

1 Was das Fleisch von Götzenopfer betrifft, so wissen wir, daß wir zwar alle die Erkenntnis besitzen, doch macht Erkenntnis überheblich, die Liebe dagegen baut auf.

2 Tut sich einer auf seine Erkenntnis etwas zugute, so hat er überhaupt noch nicht die rechte Erkenntnis.

3 Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt.

4 Was nun den Genuß von Opferfleisch betrifft, so wissen wir, daß die Götzen in der Welt nichts sind und daß es nur den einen Gott gibt.

5 Denn selbst wenn es sogenannte >Götter< im Himmel oder auf Erden gibt - wie denn ja viele Götter und viele Herren existieren -,

6 haben wir doch nur einen Gott: den Vater, von dem alles kommt und für den wir sind; und wir haben nur einen Herrn: Jesus Christus, durch den alle Dinge und auch wir das Dasein haben.

7 Allein nicht alle haben diese Erkenntnis. Einige sind noch an den Götzendienst gewöhnt und essen das Fleisch als Opferfleisch. Ihr schwaches Gewissen wird dadurch befleckt.

8 Die Speise aber wird uns Gott nicht näherbringen. Wir haben keinen Nachteil, wenn wir nicht essen, und keinen Vorteil, wenn wir essen.

9 Seht aber zu, daß diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß gereicht!

10 Denn wenn einer dich, den Erkenntnis Besitzenden, in einem Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dadurch sein schwaches Gewissen nicht dazu verleitet, Fleisch von Götzenopfern zu essen?

11 So wird der Schwache durch deine Erkenntnis ins Verderben gerissen, der Bruder, für den Christus gestorben ist.

12 Wenn ihr euch aber gegen die Brüder versündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus.

13 Wenn darum eine Speise meinen Bruder zur Sünde verführt, will ich in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zur Sünde verführe.

© Christoph Wollek