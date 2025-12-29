Schöningh’sche Bibel

Die Völkertafel

1 Das ist die Geschlechterfolge nach den Söhnen Noachs, Sem, Ham und Jafet. Ihnen wurden nach der Flut Söhne geboren.

Die Nachkommen Jafets

2 Die Söhne Jafets sind Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

3 Die Söhne Gomers sind Aschkenas, Rifat und Togarma.

4 Die Söhne Jawans sind Elischa, Tarschisch, die Kittäer und die Rodaniter.

5 Von ihnen zweigten sich die Inselvölker ab nach ihren Ländern, Sprachen, Stämmen und Völkerschaften.

Die Nachkommen Hams

6 Die Söhne Hams sind Kusch, Ägypten, Put und Kanaan.

7 Die Söhne von Kusch sind Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha, und die Söhne Ragmas sind Saba und Dedan.

8 Kusch zeugte Nimrod; dieser wurde der erste Machthaber auf der Erde.

9 Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Deshalb pflegt man zu sagen: „Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod“.

10 Seine Herrschaft erstreckte sich anfangs auf Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Schinar.

11 Von diesem Land zog er nach Assur aus und erbaute Ninive, Rehobot-Ir, Kelach

12 sowie Resen, zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt.

13 Ägypten zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,

14 die Patrositer und die Kasluhiter, von denen die Philister abstammen, ferner die Kaftoriter.

15 Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het,

16 ferner die Jebusiter, die Amoriter, die Girgaschiter,

17 die Hiwiter, die Arkiter, die Siniter,

18 die Arwaditer, die Zemariter und die Hamatiter. Als sich die Stämme der Kanaaniter weiter ausgebreitet hatten,

19 reichte das Gebiet der Kanaaniter von Sidon, wenn man über Gerar kommt, bis Gaza, wenn man über Sodom, Gomorra, Adma und Zebojim kommt, bis Lescha.

20 Das waren die Söhne Hams nach ihren Stämmen, Sprachen, Ländern und Völkerschaften.

Die Nachkommen Sems

21 Auch Sem, dem älteren Bruder Jafets, wurden Kinder geboren. Er ist der Stammvater aller Söhne Ebers.

22 Die Söhne Sems sind Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram.

23 Die Söhne Arams sind Uz, Hul, Geter und Masch.

24 Arpachschad zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber.

25 Dem Eber wurden zwei Söhne geboren; der eine hieß Peleg (Teilung) , denn zu seiner Zeit wurde das Land geteilt, und sein Bruder hieß Joktan.

26 Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach,

29 Ofir, Hawila und Jobab. Das alles sind Söhne Joktans.

30 Ihr Siedlungsgebiet erstreckte sich von Mescha, wenn man über Sefar kommt, bis ans Ostgebirge.

31 Das waren die Söhne Sems nach ihren Stämmen, Sprachen, Ländern und Völkerschaften.

32 Das waren die Stämme der Söhne Noachs nach ihre Völkerschaften in ihren Völkern. Von ihnen zweigten sich nach der Flut die Völker der Erde ab.

© Christoph Wollek