Schöningh’sche Bibel

Abraham, der Mann des neuen Anfangs

Abrahams Berufung

1 Eines Tages sprach der Herr zu Abram: Zieh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und vom Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde!

2 Denn ich will dich zu einem großen Volk werden lassen, dich segnen und deinen Namen berühmt machen. - Segen sollst du verbreiten.

3 Ich will segnen, die dich segnen, und will verfluchen, die dir fluchen! In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!„

Der Aufbruch in die Zukunft Gottes

4 So zog denn Abram fort, wie ihm der Herr befohlen hatte, und mit ihm zog Lot. Abram war 75 Jahre als, als er von Haran fortzog.

5 Abram nahm seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und all ihre Habe mit, die sie besaßen, und so zogen sie fort, um nach Kanaan zu wandern. Als sie nach Kanaan gekommen waren,

6 durchzog Abram das Land bis zum Heiligtum von Sichem, bis zur Terebinthe. - Die Kanaaniter wohnten damals im Land.

7 Der Herr erschien dem Abram und sagte: “Dieses Land will ich deinen Nachkommen schenken.„ - Da erbaute er dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar.

8 Hierauf zog er von dort weiter ins Gebirge östlich von Bet-El und schlug sein Zelt zwischen Bet-El im Westen und Ai im Osten auf; daselbst erbaute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.

9 Dann brach Abram auf und zog weiter, dem Südland zu.

Abraham in Ägypten

10 Als aber eine Hungersnot im Land ausbrach, zog Abram nach Ägypten, um sich dort eine Zeitlang aufzuhalten; denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land.

11 Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai: “Ich weiß sehr wohl, dass du eine schöne Frau bist.

12 Wenn dich nun die Ägypter sehen, werden sie denken: >Das ist seine Frau!< und werden mich umbringen, dich aber am Leben lassen.

13 Sage einfach, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und ich deinetwegen am Leben bleibe!„

14 Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war.

15 Auch die Hofleute des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in den Palast des Pharao geholt.

16 Dem Abram tat er aber um ihretwillen Gutes; er erhielt Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele.

17 Doch der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit schweren Plagen wegen Sarai, der Frau Abrams.

18 Da ließ der Pharao den Abram rufen und fragte: “Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir verhehlt, dass sie deine Frau ist?

19 Warum hast du gesagt: Sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Nun gut, hier hast du deine Frau; nimm sie und geh!„

20 Dann entbot der Pharao seinetwegen Leute, die ihn mit seiner Frau und all seiner Habe fortbrachten.

