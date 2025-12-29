Schöningh’sche Bibel

Abrahams Hilfsbereitschaft und Glaube

Einfall der Könige des Ostens

1 Zur Zeit Amrafels, des Königs von Schinar, Arjoch, des Königs von Ellasar, Kedor-Laomer, des Königs von Elam und Tidal, des Königs der Völker,

2 begab es sich, dass diese mit Bera, dem König von Sodom, Birscha, dem König von Gomorra, Schinab, dem König von Adma, Schemeber, dem König von Zebojim und mit dem König von Bela, das jetzt Zoar heißt, Krieg führten.

3 Sie alle zogen vereint in das Siddimtal, wo das Salzmeer ist.

4 Zwölf Jahre waren sie Kedor-Laomer untertan gewesen, aber im dreizehnten Jahr fielen sie ab.

5 Im vierzehnten Jahr kamen deshalb Kedor-Laomer und die Könige, die mit ihm verbündet waren, und schlugen die Rafaïter in Aschterot-Karnajim, die Susiter in Ham, die Emiter in der Ebene von Kirjatajim

6 und die Horiter im Bergland von Seïr bis nach El-Paran, das am Rand der Wüste liegt.

7 Hierauf machten sie kehrt und kamen nach En-Mischpat, das jetzt Kadesch heißt, und schlugen das ganze Land der Amalekiter sowie die Amoriter, die in Hazezon-Tamar wohnten.

8 Nun zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zebojim und der König von Bela, das jetzt Zoar heißt, aus und stellten sich im Siddimtal zur Schlacht gegen sie auf,

9 gegen Kedor-Laomer, König von Elam, Tidal, König der Völker, Amrafel, König von Schinar, und Arjoch, König von Ellasar: vier Könige gegen fünf.

10 Im Siddimtal war eine Erdpechgrube neben der anderen. Als nun die Könige von Sodom und Gomorra in die Flucht geschlagen waren, gerieten sie da hinein; die übrigen flohen ins Gebirge.

11 Da nahmen jene die gesamte Habe von Sodom und Gomorra und deren ganzen Mundvorrat mit sich und zogen von dannen.

12 Auch Lot, den Neffen Abrams, und seine Habe nahmen sie mit und zogen ab; der hatte sich nämlich in Sodom niedergelassen.

Abrahams Eingreifen

13 Es kam nun einer, der entronnen war, und berichtete es Abram, dem Hebräer. Dieser wohnte damals bei den Terebinthen des Amoriters Mamre, des Bruders Eschkols und Aners, die mit Abram verbündet waren.

14 Als nun Abram hörte, dass sein Verwandter gefangen weggeführt worden sei, ließ er seine erprobten hausgeborenen Leute - 318 Mann - ausrücken und jagte jenen bis Dan nach.

15 Des Nachts teilte er seine Leute, fiel mit seinen Knechten über sie her, schlug sie und verfolgte sie bis Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. So holte er alle Habe zurück.

16 Auch seinen Bruder Lot brachte er zurück; ebenso die Frauen und die übrigen Leute.

Abraham und Melchisedek

17 Als er nach dem Sieg über Kedor-Laomer und die mit ihm verbündeten Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom in das Tal Schawe entgegen, das ist das Königstal.

18 Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei - er war nämlich ein Priester des höchsten Gottes -

19 und segnete ihn mit den Worten: „Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde!

20 Gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hand geliefert hat!“ - Abram gab ihm den Zehnten von allem.

21 Der König von Sodom aber sagte zu Abram: „Gib mir nur die Leute wieder! Die Habe behalte für dich!“

22 Doch Abram antwortete dem König von Sodom: „Zum Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, erhebe ich meine Hand:

23 Keinen Faden, keinen Schuhriemen, nichts von allem, was dir gehört, nehme ich an. Du sollst nicht sagen können: Ich habe Abram reich gemacht.

24 Ich will nichts außer dem, was die Knechte verzehrt haben, und dem Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind: Aner, Eschkol und Mamre. Sie mögen ihren Anteil nehmen!“

