Schöningh’sche Bibel

Der Name „Abraham“: Neues Unterpfand der Verheißung

1 Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abram und sagte zu ihm: „Ich bin der Allmächtige. Wandle vor mir und sei vollkommen!

2 Ich schließe einen Bund zwischen mir und dir: Ich werde dir überaus zahlreiche Nachkommenschaft geben.“

3 Da warf sich Abram auf sein Angesicht nieder, und Gott redete mit ihm also:

4 „Ja, ich schließe einen Bund mit dir: Du sollst der Stammvater gar vieler Völker werden.

5 Darum sollst du fortan nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham sei dein Name; denn zum Stammvater gar vieler Völker bestimme ich dich.

6 Ja, ich will deine Nachkommenschaft überaus zahlreich werden lassen. Völker sollen von dir abstammen und Könige von dir ihre Herkunft ableiten.

7 Ich schließe einen ewigen Bund zwischen mir und dir und deiner Nachkommenschaft, Geschlecht auf Geschlecht: Dein Gott will ich sein und der Gott deiner Nachkommen.

8 Dir und deiner Nachkommenschaft will ich das Land, in dem du jetzt als Fremdling weilst, ganz Kanaan, als ewiges Besitztum geben. Und ich will ihr Gott sein.“

Die Beschneidung - Das Bundeszeichen

9 Und Gott sprach weiter zu Abraham: „So haltet meinen Bund, du und deine Nachkommenschaft in allen Geschlechtern!

10 Das ist mein Bund, den ihr wahren sollt, zwischen mir und euch samt euren Nachkommen: Alles Männliche soll bei euch beschnitten werden.

11 Die Beschneidung soll an eurer Vorhaut vorgenommen werden. Dies sei das Bundeszeichen zwischen mir und euch.

12 Im Alter von acht Tagen soll jedes Knäblein beschnitten werden, Geschlecht für Geschlecht; auch der hausgeborene Knecht sowie der von irgendeinem Fremden für Geld angekaufte Sklave, der nicht deines Stammes ist!

13 Beschnitten soll werden sowohl der in deinem Haus geborene Knecht als auch der von dir um Geld erkaufte Sklave. So soll mein Bund ewig eurem Fleisch eingeprägt sein.

14 Ein unbeschnittener Mann soll aus der Mitte seiner Volkgenossen ausgerottet werden; er hat den Bund mit mir gebrochen.

Die Verheißung des Bundeserben

15 Ferner sagte Gott zu Abraham: “Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sara soll ihr Name sein!

16 Denn ich will sie segnen und dir von ihr einen Sohn schenken. Ja, ich will sie segnen: Völker sollen von ihr abstammen und Völkerkönige von ihr ihre Herkunft ableiten.„

17 Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte, denn er dachte bei sich: “Kann einem Hundertjährigen noch ein Sohn geboren werden, oder sollte Sara, die Neunzigjährige, noch Mutter werden können?„

18 Darum sagte Abraham zu Gott: “Möchte nur Ismael, wenn es dir gefällt, am Leben bleiben!„

19 Gott aber antwortete: “Nein, deine Frau Sara wird dir einen Sohn gebären; den sollst du Isaak nennen! Mit ihm schließe ich einen ewigen Bund, der auch für seine Nachkommen gilt.

20 Aber auch hinsichtlich Ismaels habe ich dich erhört: Ich segne auch ihn und lasse ihn fruchtbar werden und schenke ihm überaus zahlreiche Nachkommen. Zwölf Fürsten wird er zu Nachkommen haben, und zum Stammvater eines großes Volkes will ich ihn machen.

21 Meinen Bund jedoch will ich nur mit Isaak schließen, den dir im folgenden Jahr um diese Zeit Sara gebären wird.„

22 Als Gott seine Rede mit ihm beendet hatte, fuhr er vor Abraham empor.

Die Vornahme der Beschneidung

23 Darauf nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen sowie alle für Geld von ihm Erkauften, alle männlichen Personen im Haus Abrahams, und beschnitt an ebendiesem Tag ihre Vorhaut, wie Gott ihm geboten hatte.

24 Abraham aber war 99 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde.

25 Sein Sohn Ismael war dreizehn Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde.

26 An ein und demselben Tag wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten,

27 und mit ihm wurden alle männlichen Personen in seinem Haus beschnitten, sowohl die im Haus Geborenen als die mit Geld von Fremden Angekauften.

© Christoph Wollek