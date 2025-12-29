Schöningh’sche Bibel

Saras Grab - Abrahams erstes Besitztum im verheißenen Land

1 Die Lebenszeit Saras betrug 127 Jahre; das sind die Lebensjahre Saras.

2 Sara starb zu Kirjat-Arba, das jetzt Hebron heißt, in Kanaan. Abraham hielt für sie die Totenklage und beweinte sie.

3 Hierauf verließ Abraham die Tote und verhandelte mit den Hetitern:

4 Er sagte: „Ich bin nur ein Fremdling und Beisasse unter euch. Gebt mir also einen Begräbnisplatz bei euch, damit ich meine Tote aus dem Haus bringen und begraben kann!“

5 Die Hetiter antworteten dem Abraham:

6 „Höre uns an, Herr! Du lebst hier als gottbegnadeter Fürst unter uns. Begrabe deine Tote im besten unserer Gräber! Keiner von uns wird es dir verweigern, deine Tote in seinem Grab zu bestatten.“

7 Da erhob sich Abraham, verneigte sich tief vor den Bewohnern des Landes, den Hetitern,

8 und sagte zu ihnen: „Seid ihr damit einverstanden, dass ich meine Tote aus dem Haus bringe und begrabe, so erweist mir die Liebe und legt ein gutes Wort für mich ein bei Efron, dem Sohn Zohars,

9 damit er mir die Höhle von Machpela abtritt, die ihm gehört und am Rande seines Grundstücks liegt! Um den vollen Preis soll er sie mir in eurer Gegenwart zum Erbbegräbnis überlassen.“

10 Efron aber saß inmitten der Hetiter. So antwortete der Hetiter Efron im Beisein aller, die zum Tor der Stadt gekommen waren:

11 „Nicht doch, Herr, höre mich an! Das Grundstück schenke ich dir; auch die Höhle, die sich darauf befindet, schenke ich dir. Im Beisein meiner Volksgenossen schenke ich sie dir. Begrabe nur deine Tote!“

12 Da verneigte sich Abraham vor den Bewohnern des Landes

13 und sagte dann zu Efron im Beisein der Bewohner des Landes: „Nein, höre mich doch an! Ich bezahle den Preis für das Grundstück. Nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann!“

14 Efron antwortete Abraham: „Nein,

15 Herr, höre mich an! Das Grundstück zu vierhundert Silberstücken, was hat das unter uns zu sagen? Begrabe nur deine Tote!“

16 Da nahm Abraham Efrons Forderung an. Abraham wog Efron den Kaufpreis ab, den dieser im Beisein der Hetiter verlangt hatte, nämlich vierhundert Silberstücke, wie sie im Handel üblich waren.

17 So wurde Efrons Grundstück, das in der Machpela östlich von Mamre lag, das Grundstück samt der Höhle darauf, nebst allen Bäumen, die auf dem Grundstück ringsum in seinem Bereich waren,

18 rechtskräftig Abrahams Eigentum im Beisein aller Hetiter, die zum Stadttor gekommen waren.

19 Danach begrub Abraham seine Frau Sara in der Höhle des Grundstücks in der Machpela östlich von Mamre, das jetzt Hebron heißt, in Kanaan.

20 So ging das Grundstück und die Höhle darauf rechtskräftig von den Hetitern an Abraham als Erbbegräbnis über.

