Schöningh’sche Bibel

Der Altar von Bet-El

1 Gott befahl dem Jakob: „Mache dich auf, ziehe nach Bet-El hinauf, laß dich dort nieder und erbaue daselbst dem Gott, der dir erschien, als du vor deinem Bruder Esau flohst, einen Altar!“

2 Da gebot Jakob seiner Familie und allen, die bei ihm waren: „Schafft die fremden Götter weg, die ihr bei euch habt, reinigt euch und legt andere Kleider an!

Jakobs Söhne

3 Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bet-El hinaufziehen. Dort will ich einen Altar bauen dem Gott, der mich in der Zeit meiner Drangsal erhört hat und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gewandert bin.“

4 Sie übergaben nun Jakob alle fremden Götter, die in ihrem Besitz waren, sowie die Ringe, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob vergrub sie unter der Terebinthe, die bei Sichem steht.

5 Dann brachen sie auf. - Es lag aber ein so überaus großer Schrecken auf den Städten ringsumher, dass man die Söhne Jakobs nicht verfolgte.

6 So kam Jakob nach Lus, das im Land Kanaan liegt, das jetzt Bet-El heißt, samt allen Leuten, die bei ihm waren.

7 Er erbaute dort einen Altar und nannte die Stätte „Gott von Bet-El“, weil Gott sich ihm daselbst geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh.

8 Damals starb Debora, Rebekkas Amme, und wurde unterhalb von Bet-El unter der Eiche begraben; man nennt sie seitdem Klageeiche.

Die Gottesoffenbarung von Bet-El

9 Gott erschien dem Jakob zum zweitenmal seit seiner Rückkehr aus Paddan-Aram und segnete ihn.

10 Gott sprach zu ihm: „Dein Name ist Jakob, doch sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein!“ So nannte er ihn Israel.

11 Weiter sagte Gott zu ihm: „Ich bin der allmächtige Gott! Sei fruchtbar und mehre dich! Ein Volk, ja eine Schar von Völkern soll von dir abstammen, und Könige sollen dir entsprossen!

12 Das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich auch dir geben. Deinen Nachkommen werde ich das Land verleihen.“

13 Dann fuhr Gott von ihm auf an der Stätte, wo er mit ihm geredet hatte.

14 Jakob errichtete einen Denkstein an der Stätte, wo er mit ihm geredet hatte, ein Steinmal, goß ein Trankopfer darauf und schüttete Öl darüber.

15 Jakob nannte die Stätte, wo Gott mit ihm geredet hatte, Bet-El.

Benjamins Geburt - Rahels Tod

16 Dann zogen sie von Bet-El weiter. Als es nicht mehr weit bis Efrata war, wurde Rahel von Geburtswehen befallen und hatte eine schwere Geburt.

17 Wie sie nun bei ihrer Niederkunft so schwer zu leiden hatte, sagte die Hebamme zu ihr: „Sei getrost! Auch diesmal hast du einen Sohn!“

18 Da ihr aber das Leben entfloh, - denn sie musste sterben, - nannte sie ihn Ben-Oni (Unheilskind) ; sein Vater jedoch nannte ihn Benjamin (Erfolgskind).

19 So starb Rahel und wurde am Weg nach Efrata, das ist Betlehem, begraben.

20 Jakob errichtete einen Denkstein auf ihrem Grab. Das ist das Grabmal der Rahel bis auf den heutigen Tag.

21 Dann zog Israel weiter und schlug sein Zelt jenseits von Migdal-Eder (Herdenturm) auf.

Rubens Schandtat

22 Während nun Israel sich in dieser Gegend aufhielt, ging Ruben hin und verging sich an Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel erfuhr es.

Jakobs Söhne

23 Die Söhne Jakobs waren ihrer zwölf: Die Söhne der Lea: Ruben, der Erstgeborene Jakobs, und Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon.

24 Die Söhne Rahels: Josef und Benjamin.

25 Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels: Dan und Naftali.

26 Die Söhne Silpas, der Magd Leas: Gad und Ascher. - Dies also sind die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan-Aram geboren wurden.

Isaaks Tod und Begräbnis

27 Dann gelangte Jakob zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat-Arba, das jetzt Hebron heißt, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten.

28 Die Lebenszeit Isaaks betrug 180 Jahre.

29 Denn verschied Isaak und starb und ward, alt und lebenssatt, zu seinen Vätern versammelt. Seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn.

© Christoph Wollek