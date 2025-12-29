Schöningh’sche Bibel

Die Familiengeschichte Esaus

Esau läßt sich in Seir nieder

1 Das sind die Nachkommen Esaus, der auch Edom genannt wurde:

2 Esau nahm sich seine Frauen aus den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter des Hetiters Elon, Oholibama, die Tochter des Ana, eines Sohnes des Hiwiters Zibon,

3 und Basemat, die Tochter Ismaels, eine Schwester Nebajots.

4 Ada gebar dem Esau Elifas, Basemat gebar Reguël,

5 und Oholibama gebar Jëusch, Jalam und Korach. - Das waren die Söhne Esaus, die ihm in Kanaan geboren wurden.

6 Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter und alle Leute, die zu seinem Haus gehörten, sowie sein Weidevieh, all sein Zugvieh und seine ganze Habe, die er in Kanaan erworben hatte, und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land.

7 Denn ihr Besitz war zu groß, als dass sie hätten beieinander bleiben können, und das Land, in dem sie weilten, reichte - ihrer Herden wegen - für sie nicht aus.

8 So ließ sich Esau auf dem Bergland von Seïr nieder. - Esau wird auch Edom genannt.

Esaus Nachkommen

9 Das sind die Nachkommen Esaus, des Stammvaters der Edomiter, auf dem Bergland von Seïr.

10 Die Namen der Söhne Esaus sind: Elifas, der Sohn der Ada, der Frau Esaus, und Reguël, der Sohn Basemats, der Frau Esaus.

11 Die Söhne des Elifas sind: Teman, Omar, Zefo, Gatam und Kenas.

12 Timna war die Nebenfrau des Elifas, des Sohnes Esaus. Sie gebar dem Elifas Amalek. Das waren die Söhne Adas, der Frau Esaus.

13 Die Söhne Reguëls sind: Nahat, Serach, Schamma und Misa. Das waren die Söhne Basemats, der Frau Esaus.

14 Die Söhne, die Oholibama, die Frau Esaus und Tochter Anas, eines Sohnes Zibons, Esau gebar, sind: Jëusch, Jalam und Korach.

15 Das sind die Häuptlinge der Nachkommen Esaus: die Söhne des Elifas, des Erstgeborenen Esaus: Häuptling Teman, Häuptling Omar, Häuptling Zefo, Häuptling Kenas,

16 Häuptling Korach, Häuptling Gatam, Häuptling Amalek. Das waren die Häuptlinge, die von Elifas in Edom abstammen, Nachkommen der Ada.

17 Dies sind die Nachkommen Reguëls, des Sohnes Esaus: Häuptling Nahat, Häuptling Serach, Häuptling Schamma, Häuptling Misa. - Dies sind die Häuptlinge, die von Reguël in Edom abstammen, Nachkommen Basemats, der Frau Esaus.

18 Dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus: Häuptling Jëusch, Häuptling Jalam, Häuptling Korach. - Dies sind die Häuptlinge, die von Oholibama, der Frau Esaus und Tochter Anas, abstammen.

19 Das sind die Söhne Esaus und das ihre Häuptlinge. Das ist Edom.

20 Dies sind die Söhne Seïrs, des Horiters, die Ureinwohner des Landes: Lotan, Schobal, Zibon, Ana,

21 Dischon, Ezer und Dischan. Das sind die Häuptlinge der Horiter, der Söhne Seïrs, in Edom.

22 Die Söhne Lotans sind: Hori und Hemam. Die Schwester Lotans ist Timna.

23 Das sind die Söhne Schobals: Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam.

24 Das sind die Söhne Zibons: Aja und Ana. Das ist jener Ana, der das Wasser in der Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Zibon weidete.

25 Die Kinder Anas sind: Dischon und Oholibama, die Tochter Anas.

26 Die Söhne Dischons sind: Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

27 Die Söhne Ezers sind: Bilhan, Saawan und Akan.

28 Die Söhne Dischans sind: Uz und Aran.

29 Die Häuptlinge der Horiter sind: Häuptling Lotan, Häuptling Schobal, Häuptling Zibon, Häuptling Ana,

30 Häuptling Dischon, Häuptling Ezer, Häuptling Dischan. Das waren die Häuptlinge der Horiter nach ihren Geschlechtern im Land Seïr.

31 Dies sind die Könige, die in Edom regierten, bevor ein König der Israeliten herrschte.

32 König über Edom war Bela, der Sohn Beors; seine Stadt hieß Dinhaba.

33 Als Bela starb, wurde Jobab, der Sohn Serachs aus Bozra, König an seiner Stelle.

34 Als Jobab starb, wurde Huscham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle.

35 Als Huscham starb, wurde Hadad, der Sohn Bedads, der Midian im Grünland von Moab schlug, König an seiner Stelle; seine Stadt hieß Awit.

36 Als Hadad starb, wurde Samla aus Masreka König an seiner Stelle.

37 Als Samla starb, wurde Schaul aus Rehobot am Strom (Eufrat) König an seiner Stelle.

38 Als Schaul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle.

39 Als Baal-Hanan, der Sohn Achbors, starb, wurde Hadad König an seiner Stelle; seine Stadt hieß Pagu. Seine Frau hieß Mehetabel; sie war die Tochter Matreds und Enkelin Me-Sahabs.

40 Das sind die Namen der Häuptlinge Esaus nach ihren Geschlechtern, nach ihren Wohnsitzen und mit ihren Namen: Häuptling Timna, Häuptling Alwa, Häuptling Jetet,

41 Häuptling Oholibama, Häuptling Ela, Häuptling Pinon,

42 Häuptling Kenas, Häuptling Teman, Häuptling Mibzar,

43 Häuptling Magdiël, Häuptling Iram. - Dies sind die Häuptlinge von Edom nach ihren Wohnsitzen im Land, das sie in Besitz genommen hatten. Das ist der Stammbaum Esaus, des Stammvaters der Edomiter.

© Christoph Wollek