Schöningh’sche Bibel

Die ersten Nachkommen der Stammeltern

Kain und Abel - der Brudermord

1 Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde guter Hoffnung und gebar den Kain. Da sagte sie: „Einen Mann habe ich erhalten mit Hilfe des Herrn!“

2 Hierauf bekam sie nochmals einen Sohn, seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Ackerbauer.

3 Nach geraumer Zeit geschah es nun, dass Kain von den Früchten des Feldes dem Herrn ein Opfer darbrachte;

4 auch Abel opferte von den Erstlingen seiner Herde, und zwar die Fettstücke. Der Herr schaute gnädig auf Abel und sein Opfer,

5 aber auf Kain und sein Opfer achtete er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und blickte düster vor sich hin.

6 Der Herr aber fragte Kain: „Warum bist du zornig und schaust so düster vor dich hin?

7 Ist es nicht so: Wenn du recht handelst, darfst du auch den Blick frei erheben, doch handelst du unrecht, lauert die Sünde, deren Verlangen auf dich gerichtet ist, vor der Tür? - Du aber sollst über sie herrschen!“

8 Eines Tages nun, als Kain mit seinem Bruder Abel, während sie auf dem Felde waren, einen Wortwechsel hatte, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und schlug ihn tot.

Kains Bestrafung

9 Nun fragte der Herr den Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Er antwortete: „Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?“

10 Da sprach er: „Was hast du getan? Laut schreit aus der Erde das Blut deines Bruders Abel zu mir.

11 So sei denn verflucht, verbannt vom Heimatboden, der seinen Mund auftat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders zu trinken!

12 Wenn du den Boden bestellst, gebe er dir fortan keinen Ertrag! Unstet und flüchtig sollst du auf der Erde sein.

13 Da klagte Kain: “Zu schwer ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte.

14 Du treibst mich heute vom Ackerboden hinweg, vor deinem Angesicht muß ich mich verbergen, muß unstet und flüchtig auf der Erde sein. Jeder, der mir begegnet, wird mich erschlagen!„

15 Der Herr antwortete ihm: “Nicht doch! Wer immer Kain tötet, soll es siebenfach büßen!„ - Und der Herr machte ein Zeichen für Kain, dass niemand ihn erschlage, wer immer ihn fände.

16 Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und ließ sich im Lande Nod, östlich von Eden, nieder.

Die Nachkommen Kains

17 Kain erkannte seine Frau; sie wurde guter Hoffnung und gebar Henoch. Kain gründete eine Stadt und gab ihr den Namen seines Sohnes Henoch.

18 Dem Henoch wurde Irad geboren. Irad zeugte Mehujaël. Mehujaël zeugte Metuschaël. Metuschaël zeugte Lamech.

19 Lamech nahm sich zwei Frauen: die eine hieß Ada, die andere Zilla.

20 Ada gebar Jabal, der zum Stammvater derer wurde, die in Zelten und beim Vieh wohnen.

21 Sein Bruder hieß Jubal - er wurde zum Stammvater aller Zither- und Flötenspieler.

22 Zilla gebar Tubal-Kajin, den Schmied, der Geräte aus Erz und Eisen herstellte. - Die Schwester Tubal-Kajins war Naama.

23 Lamech sagte zu seinen Frauen: “Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, lauscht meinem Spruch! Den Mann erschlage ich, der mich verwundet, den Knaben, der mich schlägt.

24 Wird Kain siebenfach gerächt, dann Lamech siebenundsiebzigfach!„

Set, der Sohn der Hoffnung

25 Adam erkannte wieder seine Frau. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Set. “Denn„, sagte sie, “Gott gibt mir an Stelle Abels einen anderen Nachkommen, weil Kain jenen erschlagen hat.„

26 Auch dem Set wurde ein Sohn geboren. Er nannte ihn Enosch. - Damals begann man, den Namen des Herrn anzurufen.

