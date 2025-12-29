Schöningh’sche Bibel

Jakobs Reise nach Ägypten

1 So brach Israel mit all seiner Habe auf und kam nach Beerscheba. Hier brachte er dem Gott seines Vaters Isaak Opfer dar.

2 Gott redete zu Israel in einem Nachtgesicht. Er rief ihn an: „Jakob, Jakob!“ Der antwortete: „Hier bin ich.“

3 Er sprach: „Ich, der alleinige Gott, bin der Gott deines Vaters, Fürchte dich nicht, nach Ägypten zu ziehen; denn ich will dich dort zu einem großen Volk werden lassen.

4 Ich selber ziehe mit dir nach Ägypten, und ich selbst führe dich auch wieder zurück. Josef soll dir die Augen zudrücken.“

5 Da brach Jakob von Beerscheba auf. Israels Söhne hoben ihren Vater Jakob sowie ihre Kinder und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen.

6 Sie nahmen auch ihre Herden und ihr Habe mit, die sie in Kanaan erworben hatten. So kamen Jakob und seine ganze Nachkommenschaft nach Ägypten.

7 Seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, seine ganze Nachkommenschaft also brachte er mit sich nach Ägypten.

Die Familie Jakobs

8 Dies aber sind die Namen der Kinder Israels, die nach Ägypten kamen, Jakobs und seiner Söhne:

9 Der Erstgeborene Jakobs war Ruben. Die Söhne Rubens waren Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.

10 Die Söhne Simeons waren Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul, der Sohn der Kanaaniterin.

11 Die Söhne Levis waren Gerschon, Kehat und Merari.

12 Die Söhne Judas waren: Er, Onan, Schela, Perez und Serach; Er und Onan waren aber in Kanaan gestorben; die Söhne des Perez waren Hezron und Hamul.

13 Die Söhne Issachars waren Tola, Puwa, Jaschub und Schimron.

14 Die Söhne Sebulons waren Sered, Elon und Jachleël.

15 Das waren die Söhne Leas, die sie Jakob in Paddan-Aram geboren hatte, dazu seine Tochter Dina, an Söhnen und Töchtern insgesamt dreiunddreißig Personen.

16 Die Söhne Gads waren Zifjon, Haggi, Schuni, Ezbon, Eri, Arod und Areli.

17 Die Söhne Aschers waren Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria, dazu ihre Schwester Serach; die Söhne Berias waren Heber und Malkiël.

18 Das waren die Söhne Silpas, die Laban seiner Tochter Lea mitgegeben hatte; sie alle hatte sie Jakob geboren, sechzehn Personen.

19 Die Söhne Rahels, der Frau Jakobs, waren Josef und Benjamin.

20 Josef hatte in Ägypten Kinder erhalten, die ihm Asenat, die Tochter Potiferas, des Priesters von On, geboren hatte: Manasse und Efraim.

21 Die Söhne Benjamins waren Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim und Ard.

22 Dies sind die Söhne Rahels, die sie dem Jakob gebar, insgesamt vierzehn Personen.

23 Dan hatte einen Sohn: Schuham.

24 Die Söhne Naftalis waren Jachzeël, Guni, Jezer und Schillem.

25 Das waren die Söhne Bilhas, die Laban seiner Tochter Rahel gab; diese gebar sie dem Jakob, insgesamt sieben Personen.

26 Die Gesamtzahl der leiblichen Nachkommen Jakobs, die mit ihm nach Ägypten übersiedelten, betrug, die Frauen der Söhne Jakobs nicht mitgerechnet, 66 Personen.

27 Zwei Söhne waren Josef in Ägypten geboren worden. Die Gesamtzahl der Personen aus dem Haus Jakobs, die nach Ägypten kamen, belief sich auf siebzig.

Jakobs und Josefs Wiedersehen

28 Jakob sandte nun Juda voraus zu Josef, damit dieser vor seiner Ankunft nach Goschen Weisung gebe. Als sie im Land Goschen angekommen waren,

29 ließ Josef seinen Wagen anspannen und fuhr seinem Vater Israel nach Goschen entgegen. Als dieser vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seiner Brust.

30 Israel sagte dann zu Josef: „Jetzt will ich gerne sterben, da ich dein Angesicht gesehen habe und weiß, dass du noch lebst.“

31 Hierauf sagte Josef zu seinen Brüdern und zu den Hausgenossen seines Vaters: „Ich gehe hinauf und erstatte dem Pharao Bericht und melde ihm: Meine Brüder und meines Vaters Hausgenossen, die in Kanaan lebten, sind zu mir gekommen.

32 Die Leute sind Schafhirten; sie treiben nämlich Viehzucht, und ihre Schafe und Rinder und ihren gesamten Besitz haben sie mitgebracht.

33 Wenn der Pharao euch rufen läßt und fragt: Was ist euer Beruf,

34 so antwortet: Viehzüchter sind deine Knechte gewesen von Jugend auf bis jetzt, wir wie schon unsere Väter, damit ihr im Land Goschen bleiben dürft! Denn alle Schafhirten sind den Ägyptern ein Greuel.“

