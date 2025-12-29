Schöningh’sche Bibel

Jakobs und Josefs letzte Tage

Adoption Efraims und Manasses

1 Nach diesen Begebenheiten berichtete man dem Josef: „Dein Vater ist krank.“ Da nahm er seine beiden Söhne Manasse und Efraim mit sich.

2 Als man dem Jakob meldete: „Dein Sohn Josef kommt zu dir“, nahm Israel seine Kräfte zusammen und setzte sich im Bett auf.

3 Und Jakob sagte zu Josef: „Der Allmächtige Gott ist mir zu Lus in Kanaan erschienen, hat mich gesegnet

4 und zu mir gesprochen: Ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und zu einer Menge von Völkern werden lassen und dieses Land deiner einstigen Nachkommenschaft zum Besitz für ewige Zeiten geben.

5 Und nun sollen deine beiden Söhne, die dir in Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten kam, mir angehören! Efraim und Manasse sollen mir gehören wie Ruben und Simeon.

6 Die Kinder aber, die du nach ihnen bekommen hast, sollen dir angehören. Den Namen eines ihrer beiden Brüder sollen sie in ihrem Erbteil führen.

7 Als ich aus Paddan-Aram kam, starb mir Rahel unterwegs in Kanaan, als es nur noch ein Stück Weges bis Efrata war, und ich begrub sie dort am Weg nach Efrata, das jetzt Betlehem heißt.“

Jakob segnet Efraim und Manasse

8 Als Israel Josefs Söhne sah, fragte er: „Wer sind diese?“

9 Josef antwortete seinem Vater: „Es sind meine Söhne, die Gott mir hier geschenkt hat.“ - Da sagte er: „Bringe sie her zu mir, ich will sie segnen!“

10 Israels Augen waren nämlich vor Alter schwach geworden, so dass er nicht mehr gut sehen konnte. Er führte sie zu ihm, und der küßte und herzte sie.

11 Dann sagte Israel zu Josef: „Ich hätte nicht geglaubt, dich wiederzusehen; und nun hat mich Gott noch deine Nachkommen schauen lassen.“

12 Hierauf nahm Josef sie wieder von seinen Knien weg und verneigte sich vor ihm bis auf die Erde.

13 Alsdann nahm Josef die beiden, den Efraim mit seiner Rechten, so dass er links von Israel stand, und den Manasse mit seiner Linken, so dass er rechts von Israel stand, und führte sie zu ihm.

14 Israel streckte seine Rechte aus und legte sie auf Efraims Haupt, obgleich dieser der jüngere war, und seine Linke auf Manasses Haupt, indem er seine Hände übers Kreuz legte, obwohl Manasse der Erstgeborene war.

15 Dann segnete er Josef mit den Worten: „Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte war von meinem ersten Atemzug bis auf diesen Tag,

16 der Engel der mich aus jeder Not befreite, er segne diese Knaben! In ihnen soll mein Name und der Name meiner Väter Abraham und Isaak fortleben! Sie mögen zahlreich werden und sich auf Erden mehren!“

17 Als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Efraims Haupt legte, mißfiel ihm dies, und er ergriff die Hand seines Vaters, um sie von Efraims Haupt auf das Haupt Manasses zu legen.

18 Dabei sagte Josef zu seinem Vater: „Nicht so, mein Vater! Dieser ist ja der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf sein Haupt!“

19 Doch sein Vater weigerte sich und sagte: „Ich weiß es wohl, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk, auch er soll mächtig werden; doch sein jüngerer Bruder soll größer sein als er, und seine Nachkommen sollen eine Menge von Völkern werden.“

20 Seinen Segensspruch über sie schloß er damals mit den Worten: „Mit euren Namen werden sich die Israeliten Glück wünschen, indem sie sprechen: Gott mache dich gleich Efraim und Manasse!“ - So zog er also Efraim dem Manasse vor.

21 Dann sagte Israel zu Josef: „Ich muß nun sterben. Doch Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückführen.

22 Ich aber schenke dir einen Landstrich mehr als deinen Brüdern, den ich den Amoritern mit Schwert und Bogen abgenommen habe.“

© Christoph Wollek