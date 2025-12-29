Schöningh’sche Bibel

1 Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Adams. - Als Gott den Menschen schuf, erschuf er ihn als Gottes Ebenbild.

2 Als Mann und Frau erschuf er ihn, segnete ihn und gab ihm, als er erschaffen war, den Namen Mensch.

3 Im Alter von 130 Jahren wurde Adam Vater eines Sohnes, der ihm ähnlich, sein Ebenbild war. - Er nannte ihn Set.

4 Adam lebte nach der Geburt des Set 800 Jahre und hatte noch andere Söhne und Töchter.

5 Die ganze Lebensdauer Adams betrug 930 Jahre; dann starb er.

6 Als Set 105 Jahre alt war, wurde er Vater des Enosch.

7 Nach der Geburt des Enosch lebte Set noch 807 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

8 Die ganze Lebensdauer Sets betrug 912 Jahre; dann starb er.

9 Als Enosch 90 Jahre alt war, wurde er Vater des Kenan.

10 Nach der Geburt Kenans lebte Enosch noch 815 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

11 Die ganze Lebensdauer des Enosch betrug 905 Jahre, dann starb er.

12 Als Kenan 70 Jahre alt war, wurde er Vater des Mahalalel.

13 Kenan lebte nach der Geburt Mahalalels noch 840 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

14 Die ganze Lebensdauer Kenans betrug 910 Jahre; dann starb er.

15 Als Mahalalel 65 Jahre alt war, wurde er Vater des Jered.

16 Nach der Geburt Jereds lebte Mahalalel noch 830 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

17 Die ganze Lebensdauer Mahalalels betrug 895 Jahre; dann starb er.

18 Als Jered 162 Jahre alt war, wurde er Vater des Henoch.

19 Nach der Geburt Henochs lebte Jered noch 800 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

20 Die ganze Lebensdauer Jereds betrug 962 Jahre; dann starb er.

21 Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde er Vater des Metuschelach.

22 Nach der Geburt Metuschelachs ging Henoch seinen Weg mit Gott noch 300 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

23 Die ganze Lebensdauer Henochs betrug 365 Jahre.

24 Da Henoch nach Gottes Geboten wandelte, war er eines Tages nicht mehr da, weil Gott ihn entrückt hatte.

25 Als Metuschelach 187 Jahre alt war, wurde er Vater des Lamech.

26 Metuschelach lebte nach der Geburt Lamechs 782 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

27 Die ganze Lebensdauer Metuschelachs betrug 969 Jahre; dann starb er.

28 Als Lamech 182 Jahre alt war, bekam er einen Sohn,

29 dem er den Namen Noach gab. Er sagte: „Dieser wird uns trösten bei der mühevollen Arbeit unserer Hände an dem Ackerboden, den der Herr verflucht hat.“

30 Lamech lebte nach der Geburt Noachs 595 Jahre und hatte Söhne und Töchter.

31 Die ganze Lebensdauer Lamechs betrug 777 Jahre; dann starb er.

32 Als Noach 500 Jahre alt war, wurde er Vater von Sem, Ham und Jafet.

