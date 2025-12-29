Schöningh’sche Bibel

Die Sintflut und Noachs Errettung

Die Sittenverderbnis der Menschheit

1 Als die Menschen sich auf der Erde zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden,

2 sahen die Gotteskinder, dass die Menschentöchter schön waren, und sie nahmen sich aus ihnen, so viele sie wollten, zu Frauen.

3 Da sagte der Herr: „Mein Geist wird nicht mehr lange in den Menschen bleiben. Sie sind ja nichts anderes mehr als Fleisch. Ihre Lebensdauer soll nur noch 120 Jahre betragen.“

4 Damals, als die Gotteskinder die Menschentöchter heirateten - und auch später noch - und diese ihnen Kinder gebaren, lebten die Riesen auf Erden, die Recken der Vorzeit, die hochberühmten Helden.

Gottes Zorn und Gottes Erbarmen

5 Als der Herr sah, dass die Verderbtheit der Menschen auf Erden groß war und alles Dichten und Trachten ihres Herzens immerfort nur auf das Böse ging,

6 reute es den Herrn, dass er die Menschen auf Erden gemacht hatte, und er war tief betrübt.

7 So beschloß denn der Herr: „Die Menschen, die ich erschaffen habe, will ich von der Erde vertilgen, die Menschen samt dem Vieh, dem Gewürm und den Vögeln des Himmels! Denn es reut mich, dass ich sie geschaffen habe.“

8 Nur Noach fand Gnade in den Augen des Herrn.

9 Folgendes ist Noachs Geschichte: Noach war der frömmste und untadelhafteste Mann unter seinen Zeitgenossen. Noach lebte nach Gottes Gebot.

10 Drei Söhne hatte Noach: Sem, Ham und Jafet.

11 Damals war die Erde verderbt vor Gott und voller Frevel.

Anweisung zum Bau der Arche

12 Als Gott nun sah, wie sehr die Erde verderbt war - denn die ganze Menschheit hatte sich in ihrem Tun dem Bösen zugewandt -

13 sagte Gott zu Noach: „Das Ende aller lebenden Geschöpfe ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voll von den Freveltaten, die sie verübten. So will ich sie denn samt der Erde vertilgen.

14 Mache dir eine Arche aus Zypressenholz! Baue Zellen in die Arche ein und dichte sie innen und außen mit Harz ab!

15 Errichte sie in folgender Weise: 300 Ellen betrage die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe!

16 Bringe an der Arche auch eine Lichtöffnung an und führe diese oben eine Elle hoch ganz herum! Setze dann an einer Seite die Tür zur Arche ein und lege ein unteres, mittleres und oberes Stockwerk an!

17 Denn wisse wohl: Ich werde eine Wasserflut über die Erde kommen lassen, um alle Wesen unter dem Himmel, die Lebensodem in sich haben, zu vertilgen. Alles, was auf Erden lebt, soll umkommen

18 Mit dir jedoch will ich einen Bund schließen. Du sollst mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und den Frauen deiner Söhne in die Arche gehen.

19 Von allen lebenden Wesen sollst du je ein Paar in die Arche aufnehmen, um sie mit dir am Leben zu erhalten; je ein Männchen und ein Weibchen soll es sein.

20 Von jeder Art Vögel, Vieh und Gewürm am Boden soll je ein Paar mit dir hineingehen, damit sie am Leben bleiben.

21 Besorge dir auch alles, was an Nahrungsmitteln gebraucht wird, und speichere es bei dir auf, damit es dir und ihnen zum Lebensunterhalt diene!“

22 Und Noach führte es ganz so aus, wie Gott ihm befohlen hatte.

