1. Samuel 10

Schöningh’sche Bibel

1 Nun nahm Samuel die Ölflasche, goß sie über Sauls Haupt aus, küßte ihn und sagte: „Hiermit salbt dich der Herr zum Fürsten über sein Eigentum.

Die drei Zeichen

2 Wenn du jetzt von mir weggehst, wirst du zu Zelzach beim Grab der Rahel an der Grenze von Benjamin zwei Männer treffen, die dir sagen werden: Die Eselinnen, die du suchen gingst, haben sich wieder gefunden. Dein Vater denkt jetzt nicht mehr an den Vorfall mit den Eselinnen. Er macht sich aber um euch Sorge und sagt: Was soll ich wegen meines Sohnes tun?

3 Wenn du dann von dort weitergehst und zur Tabor-Eiche kommst, werden dir dort drei Männer begegnen, die zum Heiligtum nach Bet-El hinaufziehen. Der eine trägt drei Böcklein, der andere drei Laibe Brot und der dritte einen Schlauch Wein.

4 Sie werden dich grüßen und dir zwei Brote anbieten. Nimm sie von ihnen an!

5 Wenn du dann zum >Hügel Gottes< gelangst, wo die Philisterposten sind, wirst du dort beim Eintritt in die Stadt einer Schar von Propheten begegnen. Sie kommen von der Höhe. Vor ihnen her ertönen Harfen, Pauken, Flöten und Zithern. Sie selbst sind in Verzückung.

6 Da wird der Geist des Herrn über dich kommen. Du wirst mit ihnen in Verzückung geraten und in einen anderen Menschen verwandelt werden.

7 Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, so tue, was deine Kraft zu leisten vermag; denn Gott ist mit dir.

8 Dann gehe mir voran nach Gilgal hinunter! Ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer darzubringen und Friedopfer zu schlachten. Warte sieben Tage, bis ich zu dir komme und dir mitteile, was du tun sollst!“

Saul unter den Propheten

9 Nachdem er den Rücken gekehrt hatte, um von Samuel wegzugehen, wandelte ihm Gott sein Herz um; und noch am selben Tag trafen alle jene Zeichen ein.

10 Als Saul und sein Knecht nach Gibea kamen, begegnete ihnen eine Schar von Propheten, und der Geist Gottes kam über Saul, so dass er mitten unter ihnen in Verzückung geriet.

11 Als nun alle, die ihn von früher her kannten, sahen, wie er mit den Propheten in Verzückung geraten war, fragten die Leute einander: „Was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten?“

12 Da erwiderte ein Mann von dort: „Wer ist denn schon deren Vater?“ - So entstand das Sprichwort: „Ist Saul auch unter den Propheten?“

13 Als seine Verzückung vorüber war und er auf die Höhe kam,

14 fragte Sauls Onkel ihn und seinen Knecht: „Wohin seid ihr gegangen?“ Er antwortete: „Die Eselinnen zu suchen. Als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel.“

15 Sauls Onkel bat ihn: „Erzähle mir, was Samuel zu euch gesagt hat!“

16 Saul entgegnete seinem Onkel: „Er teilte uns mit, dass sich die Eselinnen wiedergefunden haben!“ - Was ihm aber Samuel von der Königswürde gesagt hatte, verriet er nicht.

Sauls Wahl zum König

17 Eines Tages, als Samuel das Volk zum Herrn nach Mizpa berufen hatte,

18 sagte er zu den Israeliten: „So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten weggeführt und euch errettet aus der Gewalt der Ägypter und aller Königreiche, die euch bedrängten.

19 Ihr aber verwerft jetzt euren Gott, der euch aus allen Nöten und Bedrängnissen befreit hat, indem ihr von ihm verlangt: Setze einen König über uns ein! Nun denn, so stellt euch vor dem Herrn auf nach euren Stämmen und Tausendschaften!“

20 Als Samuel alle Stämme Israels hatte antreten lassen, wurde der Stamm Benjamin durch das Los getroffen.

21 Er ließ nun den Stamm Benjamin nach seinen Geschlechtern antreten, und das Los fiel auf das Geschlecht Matri. Dann fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Als man nach ihm suchte, konnte man ihn nicht finden.

22 Sie befragten daher noch einmal den Herrn: „Ist er überhaupt hierher gekommen?“ Der Herr antwortetet: „Ja, er hat sich beim Gepäck versteckt.“

23 Man eilte hin und holte ihn von dort. Als er mitten unter das Volk trat, überragte er alle anderen von der Schulter an aufwärts.

24 Samuel sagte zu allem Volk: „Seht ihr, dem, den der Herr erwählt hat, kommt keiner gleich im ganzen Volk!“ Da brach das Volk in lautem Jubel aus und rief: „Es lebe der König!“

25 Samuel trug nun dem Volk die Rechte des Königtums vor, schrieb sie in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Dann entließ Samuel das ganze Volk, einen jeden in seine Heimat.

26 Auch Saul kehrte in seine Heimat nach Gibea zurück. Die Schar derer, denen Gott das Herz gerührt hatte, geleitete ihn.

27 Einige nichtswürdige Menschen aber sagten: „Was kann der uns helfen?“ Sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Er aber tat, als merke er nichts.

