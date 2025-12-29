1. Samuel 13

Schöningh’sche Bibel

Sauls Krieg gegen die Philister

Ausbruch des Krieges

1 Saul war … Jahre alt, als er König wurde, und. . . Jahre herrschte er über Israel.

2 Saul wählte sich 3.000 Mann aus Israel aus: 2.000 blieben bei Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bet-El, 1.000 standen unter Jonatan bei Gibea-Benjamin. Den Rest des Volkes entließ er, jeden in seine Heimat.

3 Jonatan zertrümmerte die Philistersäule, die in Gibea stand. Die Philister erfuhren es. Nun ließ Saul im ganzen Land in das Widderhorn stoßen und verkünden: „Die Hebräer sollen es hören!“

4 Ganz Israel vernahm die Kunde: „Saul hat die Philistersäule zertrümmert, und ganz Israel hat sich dadurch bei den Philistern in Verruf gebracht.“ So wurde das Volk aufgeboten, Saul nach Gilgal zu folgen.

5 Die Philister sammelten sich nun zum Kampf gegen Israel: 30.000 Streitwagen und 6.000 Wagenkämpfer, das Fußvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie zogen heran und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Awen.

Sauls Opfer in Gilgal - Die Verwerfung des Hauses Saul

6 Als die Israeliten sahen, dass sie in eine schlimme Lage gerieten und das Volk hart bedrängt wurde, versteckten sie sich in Höhlen, Erdlöchern, Felsspalten, Gräbern und Zisternen.

7 Sie flohen sogar über die Jordanfurten in das Land Gad und Gilead. - Saul weilte immer noch in Gilgal. Das Volk war ihm eiligst dahin gefolgt.

8 Er wartete sieben Tage bis zu der Zeit, die Samuel bestimmt hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal.

9 Als das Volk anfing, ihm davonzulaufen, befahl Saul: „Bringt mir das Brand- und die Friedopfer!“, und er brachte das Brandopfer dar.

10 Kaum war er mit der Darbringung des Brandopfers fertig, als Samuel erschien. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen.

11 Samuel aber fragte: „Was hast du getan?“ Saul antwortete: „Weil ich sah, dass die Leute mir davonliefen und du zur bestimmten Zeit nicht kamst, die Philister aber in Michmas versammelt sind,

12 dachte ich: Jetzt werden die Philister gegen mich nach Gilgal herabziehen, bevor ich noch den Herrn günstig gestimmt habe. So faßte ich mir ein Herz und brachte das Brandopfer dar.“

13 Da sagte Samuel zu Saul: „Du hast töricht gehandelt, dass du den Befehl des Herrn, deines Gottes, den er dir gab, nicht befolgt hast. Dann hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt.

14 So aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Ihn hat der Herr zum Fürsten über sein Volk bestellt, weil du nicht befolgt hast, was der Herr dir geboten hat.“

15 Dann machte sich Samuel auf und ging von Gilgal nach Gibea-Benjamin hinauf. Saul musterte die Leute, die sich noch bei ihm befanden: ungefähr 600 Mann.

16 Saul weilte mit seinem Sohn Jonatan und den Leuten, die ihnen zu Gebot standen, zu Gibea-Benjamin, während die Philister sich in Michmas gelagert hatten.

Wehrlosigkeit der Israeliten

17 Da zog aus dem Lager der Philister eine plündernde Schar in drei Abteilungen aus: die eine Abteilung wandte sich auf den Weg nach Ofra nach dem Gebiet von Schual;

18 die andere schlug den Weg nach Bet-Horon ein, die dritte zog nach dem Grenzweg, der über das Hyänental nach der Wüste hinabschaut.

19 Es gab damals keinen Schmied im ganzen Land Israel; denn die Philister dachten sich: „Sonst könnten sich die Hebräer Schwerter und Lanzen anfertigen.“

20 Daher mussten alle Israeliten zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand sich eine Pflugschar, eine Hacke, eine Axt oder einen Ochsenstachel schmieden lassen wollte.

21 oder wenn die Schneiden der Pflugscharen, Hacken, Äxte stumpf geworden und die Ochsenstecken gerade zu machen waren.

22 So gab es bei Ausbruch des Krieges weder Schwert noch Lanze in der Hand des ganzen Kriegsvolkes, das bei Saul und Jonatan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonatan fanden sich solche.

Jonatans Heldentat

23 Ein Posten der Philister war nach dem Paß von Michmas vorgerückt.

