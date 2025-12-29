1. Samuel 19

Schöningh’sche Bibel

Michal rettet David

Jonatans Eintreten für David - Sauls Eid

1 Saul sprach zu seinem Sohn Jonatan und allen seinen Hofleuten davon, dass er David töten wolle. Weil aber Jonatan, Sauls Sohn, dem David sehr zugetan war, hinterbrachte es Jonatan dem David mit den Worten:

2 „Mein Vater Saul geht darauf aus, dich zu töten. Nimm dich daher morgen früh in acht, ziehe dich an einen verborgenen Ort zurück und halte dich versteckt!

3 Ich werde hinausgehen und auf dem Feld, wo du bist, neben meinen Vater treten und mit meinem Vater von dir sprechen. Was ich erfahre, werde ich dir mitteilen.“

4 Jonatan redete aber vor seinem Vater Saul nur Gutes über David. Er sagte ihm: „Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David! Denn er hat sich dir gegenüber nichts zuschulden kommen lassen, vielmehr brachte sein Verhalten dir großen Vorteil.

5 Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Du hast es gesehen und dich gefreut. Warum willst du dich also an unschuldigem Blut versündigen und David grundlos töten?“

6 Saul schenkte den Worten Jonatans Gehör. Daher schwur Saul: „So wahr der Herr lebt, er soll nicht getötet werden!“

7 Nun rief Jonatan den David, und Jonatan teilte ihm dies alles mit. Dann führte Jonatan David zu Saul. Er blieb nun wie ehedem in seiner Umgebung.

Erneuter Mordversuch Sauls

8 Als der Krieg von neuem ausbrach, zog David ins Feld, kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen.

9 Eines Tages kam wieder der böse Geist des Herrn über Saul. Er saß in seinem Palast und hatte den Speer in der Hand, während David die Zither schlug.

10 Da suchte Saul den David mit seinem Speer an die Wand zu spießen. Aber dieser wich Saul aus, so dass der Speer in die Wand fuhr. David floh und entkam.

11 In jener Nacht schickte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am anderen Morgen zu töten. Aber Michal, Davids Frau, berichtete es ihm und sagte: „Wenn du dich nicht noch diese Nacht in Sicherheit bringst, bist du morgen eine Leiche.“

12 Michal ließ nun den David durch das Fenster hinab. Er machte sich auf die Flucht und entkam.

13 Michal nahm den Terafim, legte ihn ins Bett, verhüllte sein Haupt mit einem Geflecht von Ziegenhaaren und deckte ihn mit einer Decke zu.

14 Als Saul Boten schickte, um David holen zu lassen, sagte sie: „Er ist krank.“

15 Aber Saul schickte die Boten zurück, um nach David zu sehen, mit dem Befehl: „Bringt ihn samt dem Bett zu mir, damit ich ihn töte!“

16 Als die Boten kamen, lag das Terafim im Bett, um seinen Kopf das Geflecht von Ziegenhaaren.

17 Da sagte Saul zu Michal: „Warum hast du mich so hintergangen und meinen Feind entkommen lassen, so dass er sich in Sicherheit brachte?“ Michal erwiderte Saul: „Er drohte mir: Laß mich fort, sonst töte ich dich!“

David im Prophetenhaus in Rama

18 Nachdem David durch die Flucht entkommen war, begab er sich nach Rama zu Samuel und berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel, und sie wohnten im Prophetenhaus.

19 Als Saul gemeldet wurde: „David ist im Prophetenhaus in Rama“,

20 schickte Saul Boten aus, um David festnehmen zu lassen. Als diese die Schar der Propheten und Samuel an ihrer Spitze in Verzückung erblickten, kam der Geist Gottes auch über Sauls Sendlinge, und sie gerieten ebenfalls in Verzückung.

21 Als man Saul dies meldete, schickte er andere Boten, aber auch sie gerieten in Verzückung. Saul schickte nun ein drittes Mal Boten, aber auch diese gerieten in Verzückung.

22 Nun ging er selbst nach Rama. Als er zur großen Zisterne bei Sechu kam, fragte er: „Wo sind Samuel und David?“ Man antwortete ihm: „Im Prophetenhaus in Rama.“

23 Er ging also von dort zum Prophetenhaus in Rama. Aber auch über ihn kam der Geist Gottes, so dass er in Verzückung dahinging, bis er zum Prophetenhaus in Rama gelangte.

24 Auch er zog das Oberkleid aus und war vor Samuel verzückt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht lag er entkleidet da. Deshalb pflegt man zu sagen: „Ist Saul auch unter den Propheten?“

