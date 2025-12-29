1. Samuel 23

Schöningh’sche Bibel

Davids Aufenthalt in der Wüste Juda

David befreit Keïla

1 Man berichtete David: „Die Philister belagern Keïla und plündern die Tennen.“

2 David befragte den Herrn: „Soll ich hingehen und diese Philister schlagen?“ Der Herr antwortete David: „Ziehe hin, schlage die Philister und befreie Keïla!“

3 Davids Leute aber sagten zu ihm: „Siehe, wir sind hier in Juda schon voller Angst, wie sollten wir noch nach Keïla gegen die Philisterscharen ziehen?“

4 David befragte den Herrn noch einmal, und der Herr antwortete ihm: „Mache dich auf und ziehe nach Keïla hinab, denn ich werde die Philister in deine Hand geben!“

5 Hierauf zog David mit seinen Leuten nach Keïla, griff die Philister an, trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. So befreite David die Einwohner von Keïla.

6 Als Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keïla floh, hatte er das Efod mit sich gebracht.

Davids Flucht aus Keïla

7 Als man Saul die Nachricht brachte, David sei nach Keïla gezogen, dachte Saul: „Gott hat ihn mir in die Hände geliefert; denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er sich in eine Stadt mit Toren und Riegeln begeben hat!“

8 Saul bot daher das ganze Volk zum Krieg auf, um nach Keïla hinabzuziehen und David und dessen Leute einzuschließen.

9 Als David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn im Schilde führe, bat er den Priester Abjatar: „Bringe das Efod herbei!“

10 Dann sagte David: „Herr Gott Israels! Dein Knecht hat erfahren, dass Saul nach Keïla zu ziehen beabsichtigt, um die Stadt meinetwegen zu vernichten.

11 Werden mich die Bewohner von Keïla ihm ausliefern? Wird Saul herabkommen, wie dein Knecht vernommen hat? Herr, Gott Israels, tue es deinem Knecht kund!“ Der Herr antwortete: „Er wird herabkommen.“

12 David fragte weiter: „Werden die Bewohner von Keïla mich und meine Leute an Saul ausliefern?“ Der Herr gab zur Antwort: „Sie werden euch ausliefern.“

13 Da machte sich David mit seinen Leuten, etwa 600 Mann, auf. Sie verließen Keïla und streiften da und dort umher. Als Saul gemeldet wurde, David sei aus Keïla entkommen, gab er den Zug auf.

David in der Wüste Sif und Maon

14 David hielt sich in der Wüste auf den Berghöhen auf, besonders weilte er auf dem Gebirge in der Wüste Sif. Saul suchte nach ihm die ganze Zeit, aber Gott ließ David nicht in seine Hände fallen.

15 David wußte, dass Saul ausgezogen war, ihm nach dem Leben zu trachten. Während sich David zu Horescha in der Wüste Sif befand,

16 machte sich Sauls Sohn Jonatan auf, ging zu David nach Horescha und ermutigte ihn in Gott,

17 indem er zu ihm sagte: „Fürchte dich nicht! Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht treffen, sondern du wirst König über Israel werden, und ich werde nach dir der zweite sein. Auch mein Vater Saul weiß dies.“

18 Dann schlossen beide einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horescha, während Jonatan heimkehrte.

19 Eines Tages kamen Sifiter zu Saul nach Gibea und meldeten: „David hält sich bei uns auf den Berghöhen bei Horescha verborgen, auf dem Hügel Hachila, der südlich von der Wüste liegt.

20 So komm denn herab, o König, sobald es dir beliebt! Unsere Sache wird es dann sein, ihn in die Gewalt des Königs zu bringen.“

21 Saul antwortete: „Seid gesegnet vom Herrn, weil ihr mir Teilnahme bewiesen habt.

22 Geht nun hin, paßt noch genauer auf und erkundet sorgfältig seinen Aufenthaltsort und wer ihn dort gesehen hat. Denn man sagte mir, er sei sehr schlau.

23 Erkundet genau sämtliche Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält! Dann kehrt bestimmt zu mir zurück! Ich gehe dann mit euch, und wenn er noch im Land ist, werde ich ihn ausfindig machen unter allen Tausendschaften Judas.“

24 Sie brachen auf und gingen dem Saul voran nach Sif. David befand sich damals mit seinen Leuten in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon.

25 Nun rückte auch Saul mit seinen Leuten aus, ihn aufzusuchen. Sobald man es David hinterbrachte, zog er weiter hinunter zu den Felsen in der Wüste Maon.

26 Saul zog auf der einen Seite des Gebirges, David mit seinen Leuten auf der anderen. David beeilte sich, dem Saul zu entrinnen, während Saul mit seinen Leuten gerade im Begriff war, David und dessen Leute zu umzingeln, um sie gefangenzunehmen.

27 Da traf ein Bote bei Saul ein und meldete: „Komm eilends! Die Philister sind ins Land eingefallen.“

28 Daraufhin stand Saul von der Verfolgung Davids ab und zog gegen die Philister. Darum nennt man jenen Ort „Fels der Trennung“.

