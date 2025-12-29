1. Samuel 27

Schöningh’sche Bibel

David bei den Philistern

David bei Achisch

1 David sagte sich: „Eines Tages werde ich doch durch Sauls Hand hinweggerafft. Es bleibt mir nichts Besseres übrig, als in das Land der Philister zu fliehen. Dann wird Saul davon abstehen, mich noch weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen, und ich bin seiner Hand entronnen.“

2 So machte sich denn David auf und zog mit den 600 Mann, die er bei sich hatte, zu Achisch, dem Sohn des Maoch, dem König von Gat.

3 David nahm seinen Wohnsitz bei Achisch in Gat, er und seine Leute, ein jeder mit seiner Familie, David mit seinen beiden Frauen, Ahinoam von Jesreel und Abigajil, der Frau Nabals, aus Karmel.

4 Als Saul die Nachricht erhielt, David sei nach Gat geflohen, verfolgte er ihn nicht weiter.

David in Ziklag

5 David sagte nun zu Achisch: „Habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, so weise man mir zum Aufenthaltsort eine der Landstädte an, damit ich dort wohnen kann. Wozu soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen?“

6 Da gab ihm Achisch an diesem Tag Ziklag. Ziklag gehört daher den Königen von Juda bis auf den heutigen Tag.

7 Die Zeit, die David im Land der Philister zubrachte, betrug zwei Jahre und vier Monate.

8 David zog nun mit seinen Leuten hinauf. Sie machten Einfälle bei den Geschuritern, Geresitern und den Amalekitern; denn das waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur und Ägypten hin.

9 Sooft David in das Land einfiel, ließ er weder Männer noch Frauen am Leben, nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleidungsstücke weg, machte kehrt und begab sich wieder zu Achisch.

10 Wenn Achisch dann fragte: „Wo seid ihr diesmal eingebrochen?“, so antwortet David: „Im Süden von Juda“ oder „Im Süden der Jerachmeëliter“ oder „Im Süden der Keniter“.

11 Die Männer und Frauen ließ David deshalb nicht am Leben, um sie nicht nach Gat bringen zu müssen; denn er dachte: „Sie sollen nicht gegen uns aussagen: So und so hat es David gemacht.“ Dieses Verfahren beobachtete David die ganze Zeit, die er im Gebiet der Philister zubrachte.

12 Achisch schenkte dem David Vertrauen, weil er dachte: „Er hat sich bei seinem Volk in Israel in Verruf gebracht. So wird er mir für immer Knecht sein.“

© Christoph Wollek