1. Samuel 29

Schöningh’sche Bibel

Argwohn der Philister gegen David

1 Die Philister zogen ihre ganze Heeresmacht bei Afek zusammen, während Israel bei der Quelle lagerte, die in Jesreel liegt.

2 Als nun die Philisterfürsten mit ihren Hunderten und Tausenden heranrückten und auch David zuletzt mit seinen Leuten an Achisch vorüberzog,

3 sagten die Fürsten der Philister: „Was wollen diese Hebräer da?“ Achisch erwiderte den Philisterfürsten: „Das ist ja David, der Diener Sauls, des Königs von Israel. Er ist sei Jahr und Tag bei mir, ohne dass ich an ihm, seitdem er zu mir übertrat, bis heute etwas gefunden hätte.“

4 Aber die Philisterfürsten wurden über ihn ungehalten und verlangten von ihm: „Schicke den Mann zurück! Er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm angewiesen hast! Er soll nicht mit uns in den Krieg ziehen, damit er uns nicht in der Schlacht zum Verräter wird! Womit könnte er sich besser die Gunst seines Herrn wiedergewinnen als mit den Köpfen dieser Leute?

5 Ist das nicht jener David, dem zu Ehren man in Reigen sang: Saul erschlug seine Tausend, David aber seine Zehntausend?“

Davids Ausschluß vom Kampf

6 Nun ließ Achisch den David rufen und sagte zu ihm: „So wahr der Herr lebt, du bist aufrichtig. Mir wäre es lieb, wenn du im Heerbann mit mir aus- und einzögest. Ich habe ja, seitdem du zu mir übergetreten bist, bis heute nichts Unrechtes an dir gefunden. Aber den Fürsten bist du nicht erwünscht.

7 So kehre denn um und ziehe in Frieden heim! Tu nichts, was den Philisterfürsten mißfällt!“

8 David frage den Achisch: „Was habe ich denn getan, und was hast du an deinem Knecht gefunden, seit der Zeit, da ich in deinen Dienst trat, bis auf den heutigen Tag, dass ich nicht mitziehen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, nicht kämpfen soll?“

9 Achisch aber gab David zur Antwort: „Ich weiß, dass du mir so lieb bist wie ein Engel Gottes. Jedoch die Fürsten der Philister erklären: Er soll nicht mit uns in den Krieg ziehen!

10 So mache dich denn frühmorgens auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind! In aller Frühe, sobald es Tag wird, macht euch auf und zieht ab!“

11 So machte sich denn David mit seinen Leuten am Morgen in aller Frühe auf, um in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach der Stadt Jesreel.

