1. Samuel 31

Schöningh’sche Bibel

Sauls Niederlage und Tod auf dem Gebirge Gilboa

1 Unterdessen war es zwischen den Israeliten und Philistern zur Schlacht gekommen. Die Männer Israels waren vor den Philistern geflohen, viele lagen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa.

2 Die Philister setzten Saul und seinen Söhnen nach. Dabei erschlugen die Philister Sauls Söhne Jonatan, Abinadab und Malkischua.

3 Auch für Saul wurde der Kampf sehr schwer. Schließlich trafen ihn die Bogenschützen, und er wurde von den Schützen schwer verwundet.

4 Da befahl Saul seinem Waffenträger: „Zücke dein Schwert und durchbohre mich, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen, mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben!“ Doch sein Waffenträger weigerte sich, weil er sich zu sehr fürchtete. So nahm denn Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein.

5 Als sein Waffenträger sah, dass Saul tot sei, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm.

6 So starben Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Mannen zugleich an jenem Tag.

7 Als die Männer Israels jenseits des Tales und des Jordans erfuhren, dass die Israeliten geflohen und Saul und seine Söhne tot seien, verließen sie ihre Städte und ergriffen die Flucht. Nun kamen die Philister und ließen sie darin nieder.

Die Schändung des Leichnams Sauls

8 Am anderen Morgen kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Als sie Saul und seine drei Söhne auf dem Gebirge Gilboa liegend fanden,

9 hieben sie ihm den Kopf ab und zogen ihm die Rüstung aus. Dann sandten sie im Philisterland umher, um ihren Götzentempeln und dem Volk die Siegesbotschaft zu verkünden.

10 Seine Rüstung legten sie im Tempel der Astarte nieder, und seinen Leichnam hängten sie an der Mauer von Bet-Schean auf.

Die Tat der Bewohner von Jabesch-Gilead

11 Als die Bewohner von Jabesch-Gilead erfuhren, was die Philister dem Saul angetan hatten,

12 machten sich alle wehrhaften Männer auf, marschierten die ganze Nacht hindurch und holten die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Bet-Schean. Sie brachten sie nach Jabesch und verbrannten sie dort.

13 Dann nahmen sie ihre Gebeine, begruben sie unter der Tamariske zu Jabesch und fasteten sieben Tage.

