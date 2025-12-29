1. Samuel 5

Schöningh’sche Bibel

Die Bundeslade im Land der Philister

1 Nachdem die Philister die Lade des Herrn erbeutet hatten, brachten sie diese von Eben-Eser nach Aschdod.

2 Dann nahmen die Philister die Gotteslade, brachten sie in den Tempel Dagons und stellten sie neben Dagon auf.

3 Als aber die Einwohner von Aschdod am nächsten Morgen aufstanden, lag Dagon mit seinem Gesicht auf dem Boden vor der Lade des Herrn. Sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz.

4 Als sie am folgenden Morgen aufstanden, lag Dagon wieder mit seinem Angesicht am Boden vor der Lade des Herrn. Dagons Kopf und seine beiden Arme lagen abgeschlagen auf der Schwelle. Daneben lag Dagons Rumpf.

5 Daher treten die Priester Dagons und alle, die im Dagontempel Dienst tun, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf den heutigen Tag.

6 Die Hand des Herrn aber legte sich schwer auf die Bewohner von Aschdod. Er setzte sie in Schrecken, indem er sie mit Pestbeulen schlug, Aschdod und sein ganzes Gebiet.

7 Als nun die Einwohner von Aschdod sahen, dass es so stand, sagten sie: „Die Lade des Gottes Israels darf nicht bei uns bleiben; denn seine Hand lastet schwer auf uns und unserem Gott Dagon.“

8 Sie schickten deshalb hin, ließen alle Philisterhäuptlinge zu sich kommen und fragten: „Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels tun?“ Diese antworteten: „Man schaffe die Lade des Gottes Israels hinüber nach Gat!“ Man brachte nun die Lade des Gottes Israels dorthin.

9 Als man sie aber hingebracht hatte, ließ der Herr eine große Bestürzung über die Stadt kommen. Er schlug die Bewohner der Stadt, groß und klein, so dass Pestbeulen an ihnen hervorbrachen.

10 Nun sandten sie die Gotteslade nach Ekron. Als die Gotteslade nach Ekron kam, schrien die Bewohner von Ekron: „Man bringt die Lade des Gottes Israels zu uns, um uns mit dem ganzen Volk zu töten.“

11 So sandten sie denn hin, ließen alle Philisterhäuptlinge zusammenkommen und baten: „Schickt die Lade des Gottes Israels fort! Sie soll an den Ort zurückkommen, wohin sie gehört. Sonst könnte sie uns und unser Volk töten.“ Denn es lag ein tödlicher Schrecken über der ganzen Stadt. Schwer lastete die Hand Gottes auf ihr.

12 Die Leute, die nicht starben, wurden mit Pestbeulen geschlagen, und das Wehgeschrei der Stadt stieg zum Himmel empor.

